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Общество

Работодатель в Астане отказался платить компенсацию и получил штраф

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:26 Фото: pexels
Руководитель столичного Департамента государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов 6 августа 2026 года на брифинге в РСК рассказал о проверке предприятия, которое не выплатило работнику предусмотренную коллективным договором компенсацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил: практика работы инспекторов труда показывает, что наиболее распространенными причинами обращений работников остаются вопросы оплаты труда, изменения условий труда, режима рабочего времени, предоставления отпусков и соблюдения требований безопасности труда, а также прямыми дисциплинарными взысканиями.

"Во многих случаях подобных споров можно избежать при наличии качественного коллективного договора. В соответствии с требованием Трудового кодекса, коллективный договор обязателен для исполнения с момента его подписания всеми сторонами и распространяется на работодателя и работников организаций. Это обеспечивает стабильность трудовых отношений и повышает ответственность сторон за исполнение принятых обязательств", – отметил он.

С его слов, важнейшим элементом профилактики трудовых споров является развитие социального партнерства.

"Именно в ходе коллективных переговоров работодатель и представители работников совместно определяют условия труда, согласовывают взаимные обязательства и формируют механизмы урегулирования возможных разногласий. К примеру, Департаментом проведена проверка в отношении субъекта предпринимательства по вопросу несоблюдения норм утвержденного коллективного договора в части компенсационных выплат за каждый день нахождения работника вне постоянного места жительства. По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности, а работодателю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений", – озвучил Ерлан Исмагулов.

Ранее стало известно, что число исков к судебным исполнителям выросло в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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