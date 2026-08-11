Казахстан ждет погодный контраст: где объявили штормовое предупреждение

В Казахстане на 12 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, северо-западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 40 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. 12-14 августа днем ожидается сильная жара +40...+44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается днем ожидается сильная жара +40...+42 градуса. 12-14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара +35...+36 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара +36...+38 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара +40...+41 градус.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара +35...+36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара +35...+36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара +38...+40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+39 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара +36...+38 градусов.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+38 градусов.

Днем на западе, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, на севере области небольшой дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20, временами 25 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40...+43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер северный, ночью порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +37...+39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35...+39 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, северный, ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северный, северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Днем сильная жара +35...+37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северный, северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что аномальные +43°С, грозы и шквал одновременно обрушатся на Казахстан 12 августа.