В Уральске реконструируют 8,8 км тепловых сетей в микрорайоне "Строитель"

В микрорайоне "Строитель" города Уральска продолжается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжением 43 многоквартирных жилых дома, пять социальных объектов и около 14 тысяч жителей.

Тепловые сети микрорайона были введены в эксплуатацию в 1988 году. При нормативном сроке эксплуатации в 20 лет фактический срок службы сетей уже составляет 35 лет. По состоянию на 1 ноября 2023 года степень износа тепловых сетей оценивалась в 70%, а средний износ теплоизоляции составлял 79%.

За годы эксплуатации на участке неоднократно происходили порывы трубопроводов. Основными причинами стали значительная язвенная коррозия и истончение стенок труб, достигшее уровня ниже нормативных требований. Ранее АО "Жайыктеплоэнерго" выполняло преимущественно частичные ремонтные работы, однако техническое состояние сетей потребовало комплексной реконструкции.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Согласно техническому обследованию, проведенному ТОО "БатысЭнергоАудит" в октябре 2023 года, на тепловых сетях выявлен сплошной слой коррозии и уменьшение толщины труб. Также необходима замена запорной арматуры. Физический износ имеют строительные конструкции тепловых камер, зафиксированы повреждения и дефекты. На отдельных участках отсутствует теплоизоляция, а плиты перекрытия тепловых камер частично нуждаются в замене.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция 8,8 км внутриквартальных тепловых сетей диаметром от 57 до 426 мм. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 65%. В текущем году планируется выполнить работы на участке протяженностью 4,4 км. Проект является переходящим и будет продолжен в 2027 году.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Реконструкция позволит повысить надежность теплоснабжения микрорайона и снизить риск аварийных ситуаций на изношенных участках сети. После завершения работ жители "Строителя" должны получить более устойчивую систему теплоснабжения, рассчитанную на дальнейшую эксплуатацию.