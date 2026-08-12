Курс на локализацию и внутренний рынок: экономический блок программы "Әділет" представлен в Семее

Республиканский предвыборный штаб партии "Әділет" продолжает серию рабочих поездок по регионам Казахстана. Очередным пунктом в маршруте кандидатов стала область Абай.

В Семее члены штаба провели серию встреч с трудовыми коллективами крупнейших промышленных предприятий – машиностроительного завода SemAZ и полиграфического гиганта "Казполиграф". В центре внимания оказались ключевые вопросы экономического блока партийной программы: занятость населения, развитие отечественного производства и подготовка кадров.

Рабочий визит кандидатов в Семее начался с отдачи дани уважения историческому и культурному наследию края – члены штаба возложили цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву. Затем состоялась встреча со спортсменами и футболистами местного клуба "Елімай", после чего партийцы переместились на индустриальные площадки города.

Акцент на глубокую переработку и технологии

Развитие отечественной промышленности стало главной сквозной темой всех прошедших дискуссий. Увеличение объемов глубокой переработки и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью – задачи, поставленные президентом Касым-Жомартом Токаевым. В партии "Әділет" убеждены: реализация этого курса возможна через укрепление среднего предпринимательства, расширение действующего производства и создание стабильных рабочих мест в регионах.

Фото: Әділет

Первым объектом инспекции стал автосборочный завод SemAZ. Здесь кандидаты обсудили с руководящим составом и рабочими вопросы модернизации промышленности, внедрения инновационных технологий и системной подготовки квалифицированных технических специалистов.

Кандидат в депутаты Курултая, генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК", академик НАН РК Эрлан Батырбеков в своем выступлении подчеркнул высокий потенциал региона.

"Мир стремительно меняется, усиливается конкуренция за человеческий капитал, технологии и инновации. Область Абай обладает серьезным научным, промышленным, культурным и человеческим потенциалом", – отметил Эрлан Батырбеков.

Внутренняя кооперация и рыночный потенциал сырьевого сектора

Стратегические подходы к глубокой переработке сырья и развитию внутренней кооперации продолжили обсуждать на заводе "Казполиграф" – одном из флагманов упаковочной индустрии страны. В центре внимания сторон оказались практические механизмы замыкания производственных циклов внутри Казахстана и укрепления смежных цепочек поставок между отечественными предприятиями.

Фото: Әділет

Кандидаты Дихан Камзабек, Ерлан Саиров, Унзила Шапак и Анар Фазылжанова акцентировали внимание на действующих инструментах стимулирования казахстанских производителей. По их мнению, сформированные государством условия должны мотивировать бизнес закупать сырье и комплектующие внутри страны, расширять локальное производство и обеспечивать жителей региона стабильной занятостью.

В этом контексте представители партии презентовали один из ключевых ориентиров своей экономической программы – довести долю среднего бизнеса в экономике Казахстана до 20%. В партии подчеркивают, что ставка делается не на формальный количественный рост компаний, а на качественные рыночные показатели: расширение действующих заводов, создание высокотехнологичных рабочих мест и увеличение доли переработанной продукции в общей структуре ВВП.

Фото: Әділет