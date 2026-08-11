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Политика

Республиканский штаб "Әділет" обсудил со спортсменами Семея развитие массового спорта

Республиканский штаб &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:56 Фото: Әділет
Работа предвыборного штаба партии "Әділет" в регионах Казахстана продолжилась в областном центре области Абай. Сначала кандидаты в депутаты отдали дань уважения памяти великого поэта Абая, а затем отправились на встречу со спортивным сообществом региона.

Спортсменам и тренерам представили предвыборную программу партии "Әділетті болашақ үшін".

Одно из направлений программы касается развития массового спорта. Партия предлагает к 2029 году создать условия для регулярных занятий физической культурой не менее 50% населения страны. Этому дополнительно должны способствовать инициативы "Саламатты шаңырақ" и "Саламатты мектеп".

В партии отмечают, что эти предложения продолжают курс политики президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев говорил, что развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон, по его словам, призван укрепить фундамент государства, в котором принципы справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе и патриотизма станут движущей силой прогресса.

Республиканский штаб "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:56

Фото: Әділет

Предвыборную программу "Әділет" в Семее представила кандидат в депутаты Айсулу Сулейменова – известная параспортсменка с непростой судьбой. После ДТП девушка лишилась обеих ног, однако смогла найти в себе силы продолжить активную жизнь и добиться спортивных побед. Как параспортсменка, которая знает изнутри вызовы, с которыми сталкиваются спортсмены, она отметила, что в программе партии особое внимание уделено этому направлению.

"В партии "Әділет" особое внимание уделено массовому и паралимпийскому спорту, созданию возможностей для людей заниматься спортом и вести активный образ жизни", – сказала Айсулу Сулейменова.

Разговор продолжился обсуждением конкретных мер. Руководитель Школы высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта, чемпион мира по қазақ күресі Мухит Турсынов поинтересовался системными предложениями партии по формированию здорового образа жизни.

Республиканский штаб "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:56

Фото: Әділет

Отвечая на его вопрос, кандидат в депутаты Курултая Динара Закиева рассказала, что партия предлагает развивать спортивную инфраструктуру при школах во всех регионах, открывать секции и залы на базе образовательных и культурно-досуговых центров, а также создать систему раннего выявления и поддержки спортивно одаренных детей в сельской местности.

"Сделать спорт доступным для каждого – одна из ключевых задач нашей партии. Мы предлагаем строить спортивные объекты и открытые физкультурно-оздоровительные площадки при школах, расширять сеть спортивных секций, поддерживать талантливых детей из сел и системно развивать национальные виды спорта на школьных аренах", – сказала Динара Закиева.

Поддержку партии "Әділет" выразил и президент футбольного клуба "Елімай" Аскар Уранхаев. Он отметил, что программные ценности и приоритеты партии во многом совпадают с подходами, которые сегодня реализуются через футбольный клуб.

"Именно поэтому нам близки цели, которые отражены в Новой Конституции, а также программе партии "Әділет": развитие человеческого потенциала, поддержка молодежи, массового спорта, формирование здорового поколения и создание современной спортивной инфраструктуры. По сути, это та работа, которую мы каждый день реализуем через футбольный клуб", – отметил Аскар Уранхаев.
Республиканский штаб "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:56

Фото: Әділет

В завершение встречи представители футбольного клуба "Елімай" заявили о поддержке партии "Әділет" на предстоящих выборах в Курултай.

"Мы рады встрече с партией "Әділет". Всех нас объединяет стремление к построению Справедливого Казахстана. От имени команды желаю партии успехов и удачи на предстоящих выборах", – сказал футболист ФК "Елімай" Жан-Али Пайруз.

В партии подчеркнули, что возможности для занятий спортом не должны зависеть от места проживания человека. Развитие массового спорта, поддержка юных талантов и расширение современной спортивной инфраструктуры останутся одними из приоритетов предвыборной программы "Әділет". Предложения спортивного сообщества области Абай планируется проанализировать и учитывать в дальнейшей законодательной работе партии.

Республиканский штаб "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:56

Фото: Әділет

Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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