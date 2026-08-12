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Общество

Срочно от "Алматы Су": отключение воды в одном из районов города перенесли

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:58 Фото: freepik
Анонсированное на 13 августа 2026 года отключение воды в одном из районов города не состоится, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространили вечером 12 августа в коммунальном предприятии "Алматы Су".


"Ранее анонсированные на 13 августа плановые работы на сетях водоснабжения в Бостандыкском районе переносятся на более поздний срок в связи с необходимостью решения возникших технических вопросов. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме", – сообщили в организации.

О новых сроках и графике проведения работ сообщат заранее.

Ранее сообщалось, что на отдельных участках Бостандыкского района в связи с проведением планово-профилактических работ на сетях водоснабжения с 21:00 13 августа до 06:00 14 августа будет временно прекращена подача воды в жилые дома и административные здания.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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