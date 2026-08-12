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Общество

Где живут дольше: назван регион Казахстана с наиболее высокой продолжительностью жизни

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 19:18 Фото: Zakon.kz
Многие казахстанцы радуют долголетием. На начало 2026 года в стране насчитывалось 1323 долгожителя в возрасте от 100 лет и старше. За год их численность возросла на 28%, или сразу на 293 человека, сообщает Zakon.kz.

Среди казахстанских долгожителей заметно преобладают женщины – их в стране 1039 человек (в возрасте от 100 лет). Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Численность долго живущих мужчин выросла на 26%, до 284 человек. Статистикой поделились аналитики Finprom.kz.

Женщины составили 78,5% всех долгожителей страны, а мужчины – 21,5%. Иными словами, на 10 мужчин старше 100 лет пришлось около 37 женщин того же возраста.

Большинство долгожителей проживает в городах – 953 человека (за год показатель увеличился на 32%). В сельской местности живут 370 граждан в возрасте от 100 лет – на 20% больше, чем годом ранее. На городское население приходится 72% всех долгожителей Казахстана, на сельское – 28%.

Согласно официальной методологии, текущие цифры на начало каждого года рассчитываются на базе итогов последней переписи: ежегодно к ним прибавляется численность родившихся и прибывших, а также вычитается количество умерших и выбывших.

Географически долгожители распределены по Казахстану крайне неравномерно.

На пять ключевых регионов приходится свыше половины – 53,5% – всех долгожителей страны:

  • Алматы – 304 человека (23% от всех старожилов РК, то есть каждый четвертый);
  • Костанайская область – 149 человек (11,3%);
  • Жамбылская область – 88 человек (6,7%);
  • Туркестанская область – 83 человека (6,3%);
  • Восточно-Казахстанская область – 82 человека (6,2%).

Меньше всего граждан в возрасте от 100 лет и старше проживает в Мангистауской (11 человек), Улытауской (12 человек) и Атырауской (14 человек) областях.

Абсолютная численность долгожителей во многом зависит от общей численности населения региона, поэтому аналитики оценили и долю граждан старше 100 лет среди жителей каждой области. По этому показателю лидирует Костанайская область: там людей в возрасте от 100 лет почти в 2,8 раза больше, чем в среднем по Казахстану. Второе место занимает Алматы, третье – область Абай. Далее следуют Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

Наименьшая доля долгожителей наблюдается в Мангистауской области: 0,0013% от всего населения региона. В Атырауской области показатель составляет 0,0020%, в Кызылординской – 0,0022%, в Алматинской – 0,0029%, в Астане – 0,0032%.

Ранее специалисты назвали точную численность населения Казахстана и где живет больше всего людей.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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