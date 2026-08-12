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Общество

Казахстанцы скупают грузовики: что происходит на рынке

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 19:48 Фото: freepik
Казахстанцы стали чаще покупать грузовые автомобили. За период с января по май 2026 года в стране было реализовано 56,6 тыс. грузовиков. При этом всего за пять месяцев объем продаж превысил показатели любого полного года, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков EnergyProm, прошлый максимум был зафиксирован в 2023 году, когда за 12 месяцев на внутреннем рынке реализовали 35,8 тыс. грузовых автомобилей.

В 2024 году показатель сократился до 28,2 тыс., а в 2025-м вырос на 7,8%, до 30,4 тыс. машин.

Резкое расширение рынка в этом году практически полностью обеспечил импорт.

  • Импорт: с января по май в Казахстан ввезли 54,4 тыс. грузовых автомобилей – в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Отечественное производство: просело на 13,1% – с 2,8 тыс. до 2,4 тыс. единиц.

В результате доля отечественных производителей в обеспечении спроса (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) составила всего 4,2%, тогда как год назад показатель достигал 24,9%.

По итогам 2025 года динамика была другой. Производство грузовых автомобилей выросло на 10,5%, до 8,5 тыс., а импорт увеличился на 5,8%, до 22,7 тыс. машин.

Для сравнения: в 2015 году в стране произвели 1,7 тыс. и импортировали 11,8 тыс. грузовых авто. За десять лет отечественный выпуск увеличился в 5 раз, а объем импорта – почти вдвое.

Экспорт грузовых автомобилей остается небольшим. За первые пять месяцев 2026 года из Казахстана вывезли 255 грузовиков – на 39,6% меньше, чем годом ранее. По итогам 2025-го экспорт составлял 841 грузовой автомобиль.

Ранее мы писали, что Казахстан будет производить 500 грузовиков в год.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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