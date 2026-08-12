Казахстанцы скупают грузовики: что происходит на рынке

Казахстанцы стали чаще покупать грузовые автомобили. За период с января по май 2026 года в стране было реализовано 56,6 тыс. грузовиков. При этом всего за пять месяцев объем продаж превысил показатели любого полного года, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков EnergyProm, прошлый максимум был зафиксирован в 2023 году, когда за 12 месяцев на внутреннем рынке реализовали 35,8 тыс. грузовых автомобилей.

В 2024 году показатель сократился до 28,2 тыс., а в 2025-м вырос на 7,8%, до 30,4 тыс. машин.

Резкое расширение рынка в этом году практически полностью обеспечил импорт.

Импорт : с января по май в Казахстан ввезли 54,4 тыс. грузовых автомобилей – в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

: с января по май в Казахстан ввезли 54,4 тыс. грузовых автомобилей – в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отечественное производство: просело на 13,1% – с 2,8 тыс. до 2,4 тыс. единиц.

В результате доля отечественных производителей в обеспечении спроса (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) составила всего 4,2%, тогда как год назад показатель достигал 24,9%.

По итогам 2025 года динамика была другой. Производство грузовых автомобилей выросло на 10,5%, до 8,5 тыс., а импорт увеличился на 5,8%, до 22,7 тыс. машин.

Для сравнения: в 2015 году в стране произвели 1,7 тыс. и импортировали 11,8 тыс. грузовых авто. За десять лет отечественный выпуск увеличился в 5 раз, а объем импорта – почти вдвое.

Экспорт грузовых автомобилей остается небольшим. За первые пять месяцев 2026 года из Казахстана вывезли 255 грузовиков – на 39,6% меньше, чем годом ранее. По итогам 2025-го экспорт составлял 841 грузовой автомобиль.

Ранее мы писали, что Казахстан будет производить 500 грузовиков в год.