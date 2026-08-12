Кандидат партии "Әділет" Айжан Аймаганова на дебатах: Порядок начинается с уважения к закону

Кандидаты от партии "Әділет" Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев выступили на первых командных телевизионных дебатах на телеканале Jibek Joly, сообщает Zakon.kz.

Айжан Аймагановой поступил вопрос от казахстанцев о роли системы видеонаблюдения "Сергек" и штрафов в обеспечении порядка на дорогах страны.

Отвечая на обращение, она отметила, что камеры видеонаблюдения со временем не должны быть единственным фактором, заставляющим соблюдать порядок. По ее словам, общество должно прийти к такой правовой культуре, когда правила соблюдаются не из страха перед наказанием, а из уважения к окружающим и ответственности за свои поступки. Спикер подчеркнула, что сами по себе цифровые системы – это лишь технические инструменты контроля и обеспечения безопасности.

Такой подход напрямую перекликается с ключевым принципом главы государства Касым-Жомарта Токаева – "Закон и Порядок".

"Сергеки сами по себе не обеспечивают закон и порядок – это лишь инструменты. Камеру мы не должны воспринимать как наказание. В первую очередь это вопрос безопасности. По данным МВД, около 90% ДТП совершается по вине водителей, а за этой статистикой – человеческие жизни, судьбы и семьи", – сказала в прямом эфире Айжан Аймаганова, отвечая на вопрос, поступивший из соцсетей.

Кандидат партии "Әділет" акцентировала внимание на том, что ключевым результатом работы любых контролирующих систем должно быть изменение поведения граждан, а не рост числа выписанных протоколов.

"Поэтому мы не говорим о том, сколько еще камер нужно поставить. Человек должен соблюдать закон не ради камеры и не из-за страха получить штраф. Мы должны прийти к правовой культуре, когда закон соблюдают из внутреннего убеждения", – добавила Айжан Аймаганова.

По ее словам, в конечном итоге человеку вообще не должна быть нужна камера, чтобы соблюдать правила. Казахстан должен прийти к правовой культуре, при которой порядок соблюдают из уважения к закону и чувства ответственности. Именно этот подход, подчеркнула кандидат, лежит в основе предвыборной программы партии "Әділет" – "Әділетті болашақ үшін".