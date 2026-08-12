#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Кандидат партии "Әділет" Айжан Аймаганова на дебатах: Порядок начинается с уважения к закону

Фото: пресс-служба партии &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 21:19 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
Кандидаты от партии "Әділет" Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев выступили на первых командных телевизионных дебатах на телеканале Jibek Joly, сообщает Zakon.kz.

Айжан Аймагановой поступил вопрос от казахстанцев о роли системы видеонаблюдения "Сергек" и штрафов в обеспечении порядка на дорогах страны.

Отвечая на обращение, она отметила, что камеры видеонаблюдения со временем не должны быть единственным фактором, заставляющим соблюдать порядок. По ее словам, общество должно прийти к такой правовой культуре, когда правила соблюдаются не из страха перед наказанием, а из уважения к окружающим и ответственности за свои поступки. Спикер подчеркнула, что сами по себе цифровые системы – это лишь технические инструменты контроля и обеспечения безопасности.

Такой подход напрямую перекликается с ключевым принципом главы государства Касым-Жомарта Токаева – "Закон и Порядок".

"Сергеки сами по себе не обеспечивают закон и порядок – это лишь инструменты. Камеру мы не должны воспринимать как наказание. В первую очередь это вопрос безопасности. По данным МВД, около 90% ДТП совершается по вине водителей, а за этой статистикой – человеческие жизни, судьбы и семьи", – сказала в прямом эфире Айжан Аймаганова, отвечая на вопрос, поступивший из соцсетей.

Кандидат партии "Әділет" акцентировала внимание на том, что ключевым результатом работы любых контролирующих систем должно быть изменение поведения граждан, а не рост числа выписанных протоколов.

"Поэтому мы не говорим о том, сколько еще камер нужно поставить. Человек должен соблюдать закон не ради камеры и не из-за страха получить штраф. Мы должны прийти к правовой культуре, когда закон соблюдают из внутреннего убеждения", – добавила Айжан Аймаганова.

По ее словам, в конечном итоге человеку вообще не должна быть нужна камера, чтобы соблюдать правила. Казахстан должен прийти к правовой культуре, при которой порядок соблюдают из уважения к закону и чувства ответственности. Именно этот подход, подчеркнула кандидат, лежит в основе предвыборной программы партии "Әділет" – "Әділетті болашақ үшін".

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Айжан Аймаганова, прокурор, Бишимбаев, видео, обращение к казахстанцам
14:34, 16 апреля 2025
Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам
Прокурор Айжан Аймаганова
16:25, 12 ноября 2025
Лайфхаки для женщин назвала прокурор Айжан Аймаганова
Фото: партия &quot;Әділет&quot;
18:51, 27 июля 2026
Кандидаты от партии "Әділет" провели встречи с жителями Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:34, 12 августа 2026
Андрей Буяльский забил и отдал голевую передачу в товарищеском матче "Полонии Бытом"
Фото: ФК &quot;Партизан&quot;
23:04, 12 августа 2026
Защитник "Партизана" Роганович выступил с заявлением об ответном матче с "Тобылом"
Фото: UFC
22:36, 12 августа 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере
Фото: WTA
22:02, 12 августа 2026
Елена Рыбакина рассказала, чего ждёт от встречи с Гауфф в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: