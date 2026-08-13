Равенство перед законом для всех: эксперты разобрали правовой блок программы "Әділет"

На телеканале Jibek Joly состоялись третьи по счету предвыборные дебаты с участием представителей семи политических партий. Главным отличием от прошлых эфиров стал обновленный формат: на этот раз каждое политическое объединение представляли сразу по два кандидата.

Теледебаты – это всегда острая, живая дискуссия в прямом эфире, поэтому они неизменно привлекают пристальное внимание как рядовых казахстанцев, так и профессионального экспертного сообщества. Анализируя прошедший эфир, ведущие казахстанские политологи Данияр Ашимбаев и Эдуард Полетаев пришли к выводу, что партия "Әділет" продемонстрировала наиболее содержательную позицию, закрепив за собой статус одного из главных фаворитов парламентской гонки.

Ставка на глубокую экспертизу

Оценивая выступления команд, эксперты обратили внимание на кадровый выбор партии "Әділет". В эфире политическое объединение представили кандидат в депутаты, экс-прокурор Айжан Аймаганова и председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев. По мнению политологов, участие юристов такого уровня придало дискуссии максимальную предметность.

Политолог Данияр Ашимбаев охарактеризовал выступление кандидатов как на редкость удачный тандем профессионалов-практиков:

"Дебаты вновь показали сильную позицию "Әділет", но, собственно, само название обязывает партию-фаворита занимать более активную позицию в этом вопросе. "Әділет" представляли два интересных персонажа – прокурор Аймаганова и адвокат Мырзагараев. Первая хорошо известна по роли государственного обвинителя, второй возглавляет республиканскую коллегию адвокатов. И получился на удивление хороший тандем профессионалов-практиков", – высказал свое мнение политолог Данияр Ашимбаев.

В свою очередь, политолог Эдуард Полетаев акцентировал внимание на высоком уровне аргументации спикеров, отметив их способность говорить на сложные темы без абстрактных формулировок и политического пафоса:

"На вопросы о судах, правоохранительной системе они отвечали предметно, содержательно, без подбора общих фраз, как это делали другие. Засыпали эфир цифрами, планами, сроками. Концепция "Закона и Порядка" у них будто бы звучала как уже обкатанный принцип. Без пафоса и попыток понравиться всем эта "двойка" словно запечатала в головах тысяч зрителей одну важную мысль: что отныне принцип закона и порядка будет работать для всех без исключения".

Системный подход к реформам и развитие правовой культуры

Логическим продолжением профессиональной подачи спикеров стала сама предвыборная программа "Әділетті болашақ үшін". Политологи отметили, что предложенные партией инициативы не ограничиваются точечными мерами, а предлагают комплексную трансформацию всей правовой среды – от уличной безопасности до реформы государственных институтов.

Как подчеркнул Данияр Ашимбаев, программа партии органично развивает президентский курс на укрепление законности и рост правовой грамотности общества:

"Партийцы сделали ставку на развитие среды, способствующей минимизации правонарушений, – от уличного освещения до цифровых сервисов правоохранительных и судебных органов. Новой идеей является проект единого прогнозно-аналитического центра правоохранительных органов, чья деятельность была бы направлена на синтез опыта и возможностей казахстанских силовиков и позволяла бы выявлять потенциально проблемные зоны до того, как они стали бы социально-правовым риском. "Әділет" демонстрирует готовность системно проводить в жизнь идеи правовой реформы и наведения порядка".

Реакция на вызовы и укрепление электоральных позиций

Сравнивая выступления всех участников эфира, эксперты отметили, что на фоне оппонентов, уходивших в узкоспециализированные темы или повторявших привычные программные тезисы, "Әділет" выглядела наиболее сбалансированно.

Фото: Әділет

Суммируя итоги прошедших раундов, Эдуард Полетаев сделал вывод о формировании устойчивого политического тренда:

"Если суммировать три эфира, то картина становится яснее. Видно, что больше других пока нарастила свое присутствие в предвыборной повестке партия "Әділет": после третьих дебатов эта партия чаще воспринимается как будущая центровая сила, претендующая на большинство мест в Курултае".

Ранее сообщалось, что по итогам двух предыдущих теледебатов партия "Әділет" дважды становилась лидером зрительского голосования, набрав наибольшее количество голосов.