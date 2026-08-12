В Таразе наградили активных представителей молодежи

В Таразе в честь Международного дня молодежи состоялся праздничный вечер "Jastar Fest-2026". Мероприятие прошло в парке Первого Президента и объединило активную молодежь города.

В мероприятии принял участие аким города Тараза Бакытжан Орынбеков. Градоначальник поздравил молодежь и пожелал успехов в жизненном пути.

"Создание условий для получения молодежью качественного образования, профессионального становления, а также полной реализации творческого и общественного потенциала является одной из приоритетных задач государства. Сегодня в Таразе реализуется комплекс проектов и программ, направленных на поддержку молодежи, содействие ее трудоустройству, развитию предпринимательских инициатив, вовлечению в спорт, культуру и общественную деятельность", – отметил Бакытжан Орынбеков.

Фото: акимат города Тараза

В рамках праздничного мероприятия за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни города и вклад в развитие молодежной политики были отмечены представители различных сфер.

Благодарственные письма акима города и сертификаты на денежное вознаграждение в размере 100 тысяч тенге получили: специалист сектора поддержки работодателей городского "Центра трудовой мобильности" Айгерим Сейиткадырова, инспектор группы ювенальной полиции Управления общественной безопасности Департамента полиции Жамбылской области, старший лейтенант полиции Нуркен Курбанов, главный специалист Управления по профилактике коррупции Департамента Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области Ернар Жылысбаев, заведующий методическим отделом городского Дома культуры имени Ы. Дукенулы Байжан Абенов, специалисты по работе с молодежью городского Молодежного ресурсного центра Нурзат Амангельды, Еркебулан Спабек и Лиана Сабыр.

Фото: акимат города Тараза

Отдельно отмечены активисты общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" Саяхат Ибрагим, Дарын Рысбай и Матвей Пеньков, внесшие вклад в поддержание чистоты и благоустройство города.

Праздничная программа продолжилась выступлениями известных эстрадных исполнителей и местных артистов.

В настоящее время в Таразе последовательно реализуются меры по созданию условий для всестороннего развития молодежи. Особое внимание уделяется вопросам занятости, профессиональной ориентации, поддержки молодежного предпринимательства, развития массового спорта, творческих инициатив и общественной активности.

Фото: акимат города Тараза

Через молодежный ресурсный центр молодым жителям оказывается поддержка в реализации социальных, культурных, спортивных и образовательных проектов, а также создаются возможности для продвижения новых идей и инициатив.

Таким образом, проведение "Jastar Fest-2026" стало одним из мероприятий, направленных на поддержку и поощрение активной молодежи города, а также повышение ее роли в общественной жизни Тараза.