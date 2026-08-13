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Общество

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров пообщался с молодежью в формате "OPEN TALK"

Жастар – жаңа дәуірдің күші, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:28 Фото: акимат Актюбинской области
Молодые актюбинцы смогли открыто задать вопросы акиму области, высказать свои предложения и поделиться идеями.

Встреча состоялась в рамках праздничного вечера "Жастар – жаңа дәуірдің күші", приуроченного к Международному дню молодежи и прошедшего в рамках национальной молодежной акции "Жастармен бірге".

В открытом диалоге приняли участие представители активной молодежи региона – волонтеры, предприниматели, спортсмены, студенты, представители культуры, образования, IT-сферы, молодежных организаций и общественных объединений. Участники рассказали о своих проектах и достижениях, а также поделились инициативами, направленными на развитие Актюбинской области.

Жастар – жаңа дәуірдің күші, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:28

Фото: акимат Актюбинской области

В начале встречи Асхат Шахаров поздравил молодых актюбинцев с Международным днем молодежи и отметил их особую роль в жизни страны и региона.

"Молодежь составляет около 30 процентов населения нашей области – это огромный потенциал и большая ответственность. Вы вносите свой вклад в развитие региона, проявляя себя в образовании, предпринимательстве, спорте, культуре, волонтерстве и общественной жизни. Государство создает для вас новые возможности, в том числе для участия в общественной и политической жизни страны, и закрепление 30-процентной квоты для молодежи в Курултае и маслихатах является проявлением доверия к вам. В регионе мы также последовательно развиваем меры поддержки молодежи, начиная от образования и занятости до жилищной программы "AQTOBE JASTARY" и поддержки молодежных инициатив. Но главное – как вы распорядитесь этими возможностями. Новая Конституция дала нам общество равных возможностей. Теперь очередь за вами. Современная эпоха – это эпоха знаний, поэтому постоянно развивайтесь, осваивайте новые технологии, не бойтесь брать на себя ответственность и предлагать новые идеи. Направляйте свою энергию, знания и талант на развитие родного края. Уверен, что именно от вашей инициативы и труда во многом зависит будущее Актюбинской области", – с такими словами глава региона обратился к участникам встречи.

В продолжение своей речи Асхат Шахаров отметил реализуемые в области молодежные проекты и инициативы. Одним из важных направлений он назвал их экологическую активность. В рамках акции "Таза Қазақстан" и в составе трудовых отрядов "Жасыл ел" молодые актюбинцы участвуют в благоустройстве, озеленении территорий.

Жастар – жаңа дәуірдің күші, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:28

Фото: акимат Актюбинской области

Отдельное внимание уделяется развитию волонтерского движения. Молодые добровольцы принимают участие в социальных и общественных проектах, оказывают помощь населению и активно включаются в мероприятия, направленные на поддержку людей и развитие региона.

Еще одним важным направлением глава региона назвал развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи. В рамках проекта "AQTOBE CAMP" создаются возможности для их обучения, общения, обмена опытом и реализации собственных идей. Проект объединяет молодых людей с разными интересами и способствует развитию их профессиональных и творческих навыков.

В ходе встречи была поднята тема культуры чтения. Участники спросили у главы региона, какие книги он рекомендовал бы молодому поколению. Асхат Шахаров поделился своими рекомендациями и отметил важность постоянного саморазвития, образования и расширения кругозора.

Жастар – жаңа дәуірдің күші, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:28

Фото: акимат Актюбинской области

В продолжение диалога глава региона вручил каждому из 100 участников встречи в подарок книги казахстанских авторов. На каждой книге Асхат Шахаров оставил личную подпись и теплое пожелание.

Этот подарок стал своеобразным напутствием молодежи, подчеркнув важность культуры чтения, постоянного саморазвития и интереса к отечественной литературе.

В рамках праздничного вечера также состоялось награждение молодых актюбинцев, добившихся высоких результатов в различных сферах. Награды получили представители спорта, культуры, образования, медицины, социальной сферы, государственной службы, IT и предпринимательства.

Среди отмеченных – молодой поэт Аманжол Исламгали, пожарный-спасатель Нурберген Утеген, мастер спорта по тогызкумалаку Алмас Тлегенов, фельдшер Самал Абдраманова, полицейский Танбай Орынбасарулы, педагог Жанар Амиргали, школьник Нурсейит Сейтқазиев, IT-специалист Шынасыл Койлыбай, социальный работник Фархад Наротов, госслужащий Келис Турмагамбетов и молодой предприниматель Алихан Изимов.

Жастар – жаңа дәуірдің күші, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:28

Фото: акимат Актюбинской области

В завершение встречи глава региона пожелал молодым актюбинцам не бояться новых возможностей, развивать свои знания и навыки и направлять энергию на развитие родного края.

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Айсулу Омарова
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