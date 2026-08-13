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Общество

Туристка из Москвы едва не умерла в Казахстане после нескольких глотков традиционного напитка

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, ресторан, официанты, гости, скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:10 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Две российские туристки попробовали в Казахстане традиционный напиток кумыс, после чего одна из них оказалась при смерти, сообщает Zakon.kz.

Об истории двух сестер из Москвы стало известно из публикации Telegram-канала Baza. Известно, что девушки решили распробовать традиционный казахский напиток в местном ресторане.

"Всего через пару минут после нескольких глотков у обеих начало отекать лицо, в горле появилось покалывание, россиянки стали задыхаться", – следует из сообщения за 12 августа 2026 года.

туристка, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:10

Фото: Telegram/bazabazon

Как сообщается, сестры смогли добежать до соседней аптеки за антигистаминными. После приема препарата одной из девушек быстро полегчало, но второй становилось только хуже. Она периодически переставала дышать, а по ее телу пошла сыпь.

Отмечается, что местные жители вызвали на место инцидента скорую помощь. Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке, прежде чем состояние девушки стало критическим.

скорая помощь, девушки, мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:10

Фото: Telegram/bazabazon

По словам сестер, у них диагностировали острую аллергию на кумыс, но при этом у них никогда не было такой же реакции на любые другие кисломолочные продукты.

Врачи рекомендовали россиянкам еще несколько дней принимать таблетки от аллергии.

Отметим, что неизвестно, в каком именно городе Казахстана это произошло.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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