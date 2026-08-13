Туристка из Москвы едва не умерла в Казахстане после нескольких глотков традиционного напитка

Две российские туристки попробовали в Казахстане традиционный напиток кумыс, после чего одна из них оказалась при смерти, сообщает Zakon.kz.

Об истории двух сестер из Москвы стало известно из публикации Telegram-канала Baza. Известно, что девушки решили распробовать традиционный казахский напиток в местном ресторане.

"Всего через пару минут после нескольких глотков у обеих начало отекать лицо, в горле появилось покалывание, россиянки стали задыхаться", – следует из сообщения за 12 августа 2026 года.

Как сообщается, сестры смогли добежать до соседней аптеки за антигистаминными. После приема препарата одной из девушек быстро полегчало, но второй становилось только хуже. Она периодически переставала дышать, а по ее телу пошла сыпь.

Отмечается, что местные жители вызвали на место инцидента скорую помощь. Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке, прежде чем состояние девушки стало критическим.

По словам сестер, у них диагностировали острую аллергию на кумыс, но при этом у них никогда не было такой же реакции на любые другие кисломолочные продукты.

Врачи рекомендовали россиянкам еще несколько дней принимать таблетки от аллергии.

Отметим, что неизвестно, в каком именно городе Казахстана это произошло.

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