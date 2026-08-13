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Общество

Российскую блогершу выдворили из Казахстана и запретили въезд на пять лет

Астана, полиция, блогер, депортация, аэропорт, видео, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:30 Фото: Instagram/police__astana
В Астане сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили стримы гражданки России Ксении Гузаевой (известна под ником Fasoollka), в которых она допускала провокационные и некорректные высказывания, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыли в столичном департаменте полиции (ДП):

"Иностранная гражданка решением суда привлечена к адмответственности в виде штрафа. Приняты меры по ее выезду за пределы страны в установленном законом порядке. В соответствии с законодательством ей будет ограничен въезд в Казахстан сроком на пять лет", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны накануне, 12 августа 2026 года.

Стражи порядка отметили, что Казахстан открыт для иностранных граждан и гостей страны.

"Вместе с тем нахождение на территории РК предполагает неукоснительное соблюдение законодательства, а также уважительное отношение к стране, ее гражданам и общепринятым нормам поведения", – подчеркнули в пресс-службе ДП Астаны.

А сегодня, 13 августа, столичная полиция опубликовала видео, в котором показала, как российская стримерша Ксения Гузаева покинула территорию Казахстана.

"Ранее суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях. Въезд в Казахстан для нее ограничен сроком на пять лет".Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка подчеркнули, что закон и уважение к стране обязательны для всех без исключения.

Отметим, что крайняя публикация в Instagram у Fasoollka датируется 9 июня. Она поделилась серией снимков, сделанных предположительно в Алматы.

28 июля 2026 года в МВД Казахстана заявили, что будут называть имена авторов противоправного контента в социальных сетях и показывать их исключительно в профилактических целях. В ведомстве отметили, что они "ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного". Блогеры-нарушители в прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, "выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей".

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:30
Видео в соцсетях обернулось для казахстанца походом в полицию и штрафом

Позднее стало известно, какие меры приняла полиция Казахстана в отношении авторов противоправного контента в соцсетях. В частности, из-за роликов в TikTok и Instagram были арестованы жители Семея, Алматинской области, Туркестанской области, Астаны, Тараза. А стримершу из Жамбылской области пришлось даже госпитализировать в центр психического здоровья для прохождения лечения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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