#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Какую явку на выборах в Курултай ожидают эксперты

Айгуль Садвокасова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:59 Фото: kisi.kz
Явка на предстоящих выборах в Курултай может оказаться выше показателя парламентских выборов 2023 года. Этому способствует более активный характер нынешней избирательной кампании, усиление партийной конкуренции и вовлечение различных групп населения в электоральный процесс.

Об этом заявила директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова на прошедшей в Алматы экспертной платформе "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты", организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

Эксперт представила динамику участия казахстанцев в общенациональных избирательных кампаниях последних лет. На президентских выборах 2019 года явка составила 77,5%, на парламентских выборах 2021 года – 63,3%. На президентских выборах 2022 года показатель составил 69,44%, тогда как на парламентских выборах 2023 года – около 54,14%.

По словам Садвокасовой, эти показатели свидетельствуют о том, что уровень участия граждан зависит от характера конкретной электоральной кампании. В рассматриваемый период более высокая активность наблюдалась на президентских выборах, где голосование носит более персонализированный характер.

Вместе с тем нынешняя парламентская кампания проходит в новых условиях. Возросла активность партий, заметную роль в информировании избирателей играют теледебаты и цифровые коммуникации, а сама электоральная повестка становится более интенсивной. Это создает дополнительные предпосылки для вовлечения граждан в голосование.

Текущие социологические исследования также фиксируют высокий уровень потенциальной активности: по данным различных замеров, о готовности принять участие в выборах 23 августа заявляют от 70,3 до 75,6% респондентов.

"Есть основания ожидать, что явка на предстоящих выборах может превысить показатель парламентской кампании 2023 года. Сегодня мы видим более активную работу партий, интенсивную информационную кампанию и высокий уровень заявленной готовности граждан голосовать. Вместе с тем 70–75% – это пока декларируемая готовность, и итоговая явка будет зависеть от того, насколько интерес и вовлеченность избирателей сохранятся до дня голосования", – отметила Айгуль Садвокасова.

На электоральное участие, по мнению эксперта, влияет целый комплекс факторов: место проживания, уровень доверия, доступность информации, ощущение возможности влиять на политические процессы и воспринимаемая конкурентность выборов.

Дополнительное значение приобретает формат нынешних выборов, на которых граждане голосуют за партийные списки. Это усиливает роль партийного бренда, качества общенациональной кампании, теледебатов и непосредственной работы политических сил с различными группами избирателей.

По мнению Садвокасовой, способность партий поддерживать интерес граждан на протяжении всей кампании и переводить внимание к политической повестке в реальное участие станет одним из факторов, определяющих итоговую явку 23 августа.

Экспертная платформа "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты" состоялась 13 августа в Алматы. Организатором выступил Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В обсуждении приняли участие представители экспертного и академического сообщества, исследовательских и аналитических центров, общественные деятели и специалисты в сфере электоральных процессов. В онлайн-формате к дискуссии подключились эксперты из всех регионов Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:26, 04 июня 2026
О финансировании предстоящих выборов в Курултай высказались в ЦИК
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
15:00, 28 июля 2026
Выборы в Курултай станут важной вехой политической модернизации Казахстана – эксперт
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
18:38, 01 июля 2026
7 партий допущены к участию в выборах в Курултай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Жумабай
14:37, Сегодня
Две медали выиграли тяжелоатлеты из Казахстана на ЧА-2026 за одно выступление в 95 кг
Бекзат Алмахан
14:34, Сегодня
Казахстанский боец Бекзат Алмахан исключён из ростера UFC
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
14:25, Сегодня
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
Ангелина Лукас
14:07, Сегодня
"Вернусь за поясом "абсолюта": Лукас объявила о паузе в карьере и проблемах вне ринга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: