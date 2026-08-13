Какую явку на выборах в Курултай ожидают эксперты

Явка на предстоящих выборах в Курултай может оказаться выше показателя парламентских выборов 2023 года. Этому способствует более активный характер нынешней избирательной кампании, усиление партийной конкуренции и вовлечение различных групп населения в электоральный процесс.

Об этом заявила директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова на прошедшей в Алматы экспертной платформе "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты", организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

Эксперт представила динамику участия казахстанцев в общенациональных избирательных кампаниях последних лет. На президентских выборах 2019 года явка составила 77,5%, на парламентских выборах 2021 года – 63,3%. На президентских выборах 2022 года показатель составил 69,44%, тогда как на парламентских выборах 2023 года – около 54,14%.

По словам Садвокасовой, эти показатели свидетельствуют о том, что уровень участия граждан зависит от характера конкретной электоральной кампании. В рассматриваемый период более высокая активность наблюдалась на президентских выборах, где голосование носит более персонализированный характер.

Вместе с тем нынешняя парламентская кампания проходит в новых условиях. Возросла активность партий, заметную роль в информировании избирателей играют теледебаты и цифровые коммуникации, а сама электоральная повестка становится более интенсивной. Это создает дополнительные предпосылки для вовлечения граждан в голосование.

Текущие социологические исследования также фиксируют высокий уровень потенциальной активности: по данным различных замеров, о готовности принять участие в выборах 23 августа заявляют от 70,3 до 75,6% респондентов.

"Есть основания ожидать, что явка на предстоящих выборах может превысить показатель парламентской кампании 2023 года. Сегодня мы видим более активную работу партий, интенсивную информационную кампанию и высокий уровень заявленной готовности граждан голосовать. Вместе с тем 70–75% – это пока декларируемая готовность, и итоговая явка будет зависеть от того, насколько интерес и вовлеченность избирателей сохранятся до дня голосования", – отметила Айгуль Садвокасова.

На электоральное участие, по мнению эксперта, влияет целый комплекс факторов: место проживания, уровень доверия, доступность информации, ощущение возможности влиять на политические процессы и воспринимаемая конкурентность выборов.

Дополнительное значение приобретает формат нынешних выборов, на которых граждане голосуют за партийные списки. Это усиливает роль партийного бренда, качества общенациональной кампании, теледебатов и непосредственной работы политических сил с различными группами избирателей.

По мнению Садвокасовой, способность партий поддерживать интерес граждан на протяжении всей кампании и переводить внимание к политической повестке в реальное участие станет одним из факторов, определяющих итоговую явку 23 августа.

Экспертная платформа "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты" состоялась 13 августа в Алматы. Организатором выступил Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В обсуждении приняли участие представители экспертного и академического сообщества, исследовательских и аналитических центров, общественные деятели и специалисты в сфере электоральных процессов. В онлайн-формате к дискуссии подключились эксперты из всех регионов Казахстана.