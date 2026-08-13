Сколько казахстанцев проживает в городах – статистика

Руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов АСПиР РК Аяулым Сагынбаева 13 августа на круглом столе Demographic Futures Survey 2026 рассказала о приоритетах молодежи в вопросах рождения детей и брака, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в вопросах демографии большую роль играют глобальные процессы, происходящие в мире.

"От глобализации мы никуда уйти не можем. Все мировые тренды, которые есть, в той или иной мере присутствуют в Казахстане. Мы продвигаем политику гендерного равенства, политику увеличения женского участия на рынке труда, в экономике, в политике и так далее. Также мы продвигаем политику высокой урбанизации населения – условно к 2050 году 70% населения должно жить в городской местности. Сегодня уже 63% населения живет в городах", – сказала Сагынбаева.

А урбанизация, как отметила спикер, сама по себе подразумевает низкую рождаемость. Потому что физически в условиях города невозможно рожать много детей, для этого нужны соответствующие условия.

"И сейчас мы переходим от количественных факторов к качественным. Сегодня результаты итогов репродуктивного поведения населения я бы отнесла к вопросам ответственного родительства и ответственного поведения в браке. Сейчас молодежь вступает в брак с более ответственным пониманием, чем их родители. Для них есть моральные и материальные приоритеты, которые они должны достигнуть. Это вполне естественное и разумное решение", – заключила эксперт.

Ранее Сагынбаева назвала основную причину снижения рождаемости в Казахстане.