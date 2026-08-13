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Общество

"Верните старый eGov": казахстанцам показали новую версию портала, но они его раскритиковали

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, люди, недовольство, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 16:38 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Казахстанцам в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали и наглядно показали новую версию портала электронного правительства. Судя по реакции пользователей, обновленный портал им не понравился, сообщает Zakon.kz.

Видео про обновления нового портала цифрового правительства eGov.kz накануне, 12 августа 2026 года, опубликовали в Instagram НИТ.

Что изменилось?

  • удобная авторизация через QR-код, ЭЦП, Push или SMS;
  • возможность изменить номер телефона в БМГ при регистрации;
  • обновленная главная страница и удобная навигация;
  • быстрый поиск услуг для граждан и бизнеса;
  • понятные карточки с инструкциями, сроками и статусом оказания;
  • и многое другое.

В комментариях к публикации отозвались казахстанцы. Судя по их реакции, новая версия eGov.kz не устроила многих пользователей:

  • "Невозможно работать, не можем даже элементарно справку заказать, еще и мелкое описание".
  • "Очень мелкий шрифт, усложнился поиск нужного, что делать тем, у кого нет eGov Mobile? Как всегда, с обновлением все сделали хуже".
  • "Через телефон... невозможно зайти на сайт! Добавьте еще один пункт входа через SMS одноразовый пароль. Если нет ПК рядом, как мне через телефон зайти, если он у меня один? Исправьте!"
  • "Время для ввода кода – 60 секунд, при том что код приходит не сразу. Как всегда, все недоработано. Интерфейс неудобный, мелкий шрифт, убрали вход по логину и паролю, только все усложнили. Верните eGov в старой версии".
  • "Почему вы усложнили доступ к eGov.kz со смартфона? Компьютер или ноутбук есть далеко не у каждого гражданина. Особенно это создает дополнительные трудности для социально уязвимых граждан и людей с инвалидностью. Разве такое усложнение доступа не противоречит инклюзивной политике президента? Просим сделать систему действительно доступной для всех граждан и вернуть удобный способ доступа".
  • "К сожалению, после обновления работа с порталом стала не проще, а, наоборот, значительно менее удобной для пользователя. Главная цель цифровизации – упрощение процессов. Обновление портала eGov должно делать получение госуслуг быстрее, понятнее и доступнее, а не создавать дополнительные препятствия. Замечания: интерфейс перегружен, навигация не всегда интуитивно понятна, а поиск необходимой услуги занимает гораздо больше времени, чем раньше".

На недовольства казахстанцев отреагировали в НИТ. В компании заверили, что замечания пользователей будут переданы команде разработчиков и учтены в дальнейшей работе портала.

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11 августа 2026 года на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане запустили современный eGov 3.0. Также он перечислил преимущества обновленного портала.

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С подробной инструкцией, как авторизоваться на обновленном eGov.kz, можете ознакомиться здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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