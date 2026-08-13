"Верните старый eGov": казахстанцам показали новую версию портала, но они его раскритиковали
Видео про обновления нового портала цифрового правительства eGov.kz накануне, 12 августа 2026 года, опубликовали в Instagram НИТ.
Что изменилось?
- удобная авторизация через QR-код, ЭЦП, Push или SMS;
- возможность изменить номер телефона в БМГ при регистрации;
- обновленная главная страница и удобная навигация;
- быстрый поиск услуг для граждан и бизнеса;
- понятные карточки с инструкциями, сроками и статусом оказания;
- и многое другое.
В комментариях к публикации отозвались казахстанцы. Судя по их реакции, новая версия eGov.kz не устроила многих пользователей:
- "Невозможно работать, не можем даже элементарно справку заказать, еще и мелкое описание".
- "Очень мелкий шрифт, усложнился поиск нужного, что делать тем, у кого нет eGov Mobile? Как всегда, с обновлением все сделали хуже".
- "Через телефон... невозможно зайти на сайт! Добавьте еще один пункт входа через SMS одноразовый пароль. Если нет ПК рядом, как мне через телефон зайти, если он у меня один? Исправьте!"
- "Время для ввода кода – 60 секунд, при том что код приходит не сразу. Как всегда, все недоработано. Интерфейс неудобный, мелкий шрифт, убрали вход по логину и паролю, только все усложнили. Верните eGov в старой версии".
- "Почему вы усложнили доступ к eGov.kz со смартфона? Компьютер или ноутбук есть далеко не у каждого гражданина. Особенно это создает дополнительные трудности для социально уязвимых граждан и людей с инвалидностью. Разве такое усложнение доступа не противоречит инклюзивной политике президента? Просим сделать систему действительно доступной для всех граждан и вернуть удобный способ доступа".
- "К сожалению, после обновления работа с порталом стала не проще, а, наоборот, значительно менее удобной для пользователя. Главная цель цифровизации – упрощение процессов. Обновление портала eGov должно делать получение госуслуг быстрее, понятнее и доступнее, а не создавать дополнительные препятствия. Замечания: интерфейс перегружен, навигация не всегда интуитивно понятна, а поиск необходимой услуги занимает гораздо больше времени, чем раньше".
На недовольства казахстанцев отреагировали в НИТ. В компании заверили, что замечания пользователей будут переданы команде разработчиков и учтены в дальнейшей работе портала.
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11 августа 2026 года на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане запустили современный eGov 3.0. Также он перечислил преимущества обновленного портала.
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С подробной инструкцией, как авторизоваться на обновленном eGov.kz, можете ознакомиться здесь.