Пьяная ночная поездка по Алматы: жительнице Алматинской области грозит пять лет тюрьмы

В три часа ночи на пустой дороге в Алматы полицейским попалась лишенная прав женщина, которая села за руль нетрезвой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел в Бостандыкском районе. Полицейские остановили Toyota Camry на пересечении улиц Сатпаева и Манаса.

"За рулем находилась жительница Алматинской области. Проверка показала: ранее суд лишил женщину права управления транспортом – за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, водитель вновь села за руль. В отношении женщины собран материал и приняты предусмотренные законом меры. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", – рассказали в ДП 13 августа 2026 года.

Полиция напоминает, что повторная попытка сесть за руль после лишения права управления влечет новую ответственность.

Управление транспортным средством человеком, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказываются штрафом в размере до 5 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Полицейские Алматы ночами устраивают облавы на дорогах: организуют "бутылочное горлышко", чтобы снижать скорость потока и выявлять нарушителей.