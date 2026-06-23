Пьяного лишенника на угнанной машине поймали полицейские в центре Алматы средь бела дня

В Алматы полицейские пресекли нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и раскрыли еще два преступления, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 23 июня 2026 года рассказали, что на пересечении улиц Тимирязева и Шашкина патрульные полицейские Бостандыкского района остановили автомобиль марки Kaiyi. На предоставленных кадрах видно, что он нарушил ПДД.

"За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Он незамедлительно был отстранен от управления транспортным средством. В ходе дальнейшей проверки установлено: водитель ранее лишен права управления. Более того, автомобиль числился в угоне с территории Наурызбайского Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – рассказали в ДП.

По данному факту возбуждены два уголовных дела – за угон транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным водительских прав.

22 июня сообщалось о задержании в Алматы водителя, который на авто без номеров нарушал ПДД и демонстрировал это в социальных сетях.