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Общество

Крупные штрафы и выдворение: полиция Казахстана предупредила иностранцев

миграционные правила для иностранцев, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:50 Фото: ДП ВКО
Полиция Казахстана предупредила о том, что иностранным гражданам, находящимся в нашей стране, необходимо соблюдать установленные правила пребывания и трудовой деятельности. За их нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области рассказали, какие наказания за какие нарушения предусмотрены для иностранцев.

"Наиболее серьезные последствия предусмотрены, если иностранец не выезжает из Казахстана более 10 суток после окончания разрешенного срока. В этом случае ему грозит штраф 25 МРП – 108 125 тенге либо административное выдворение", – сообщили в ДП.

Административное выдворение также может применяться за работу без необходимых разрешительных документов или деятельность, не соответствующую цели, указанной в визе. Кроме выдворения, в таких случаях предусмотрены штраф 25 МРП – 108 125 тенге или административный арест до 10 суток.

При меньшей просрочке применяются более мягкие меры: до трех суток – предупреждение, более трех, но не более пяти суток – 10 МРП (43 250 тенге), более пяти, но менее десяти суток – 15 МРП (64 875 тенге).

При повторном нарушении в течение года ответственность ужесточается и в предусмотренных законом случаях может повлечь административный арест до 15 суток с последующим выдворением из Казахстана.

"Миграционные требования касаются не только иностранных граждан. Принимающая сторона и работодатели также обязаны своевременно оформлять необходимые документы и соблюдать установленные правила", – добавили в полиции.

Там напоминают, что перед въездом, началом работы или продлением пребывания нужно проверить документы и срок разрешенного нахождения в стране. Соблюдение установленных правил поможет избежать штрафов, выдворения и других административных последствий.

Выдворить из Казахстана могут не только за вышеуказанные нарушения. Так, иностранную блогершу оштрафовали и выдворили из страны за некорректные высказывания в социальных сетях. Въезд в Казахстан для нее ограничили на пять лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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