В Астане хотят изменить границы пяти районов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Алтынбек Ахметов на заседании маслихата 14 августа 2026 года объяснил, для чего предлагается изменить границы пяти районов столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Алтынбек Ахметов отметил, что отдельные участки между районами предлагается скорректировать в тех местах, где граница проходит по руслу реки. В результате площадь двух районов уменьшится: район "Алматы" – с 8518 до 8412 га;

район "Нура" – с 18 927 до 18 516 тыс. га. При этом площадь трех районов увеличится: район "Есиль" – с 20 431 до 20 518 га;

район "Сарыарка" – с 6 775 до 7 144 тыс. га;

район "Байконыр" – с 18 129 до 18 190 га. "Изменения нужны для актуализации сведений в земельном кадастре и приведения границ районов в соответствие с фактическими данными", – пояснил Алтынбек Ахметов. Ранее руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Асхат Карагойшин рассказал, как планируется развить общественный транспорт столицы.

Поделитесь новостью