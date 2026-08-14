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Общество

В Астане хотят ограничить застройку окраин до 2035 года

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 13:50 Фото: pixabay
Руководитель столичного Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Алтынбек Ахметов на заседании маслихата 14 августа 2026 года рассказал, какие решения предлагается внести в части застройки Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Алтынбек Ахметов сообщил, что предлагается внести изменения и дополнения в решение маслихата от 27 августа 2024 года "Об утверждении Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны". По его словам, соответствующая работа была проведена в рамках исполнения поручения первого заместителя премьер-министра.

"Предлагается дополнить правила пунктом, предусматривающим временное ограничение до 2035 года на предоставление земельных участков и строительство многоквартирных жилых домов на периферийных территориях города, не обеспеченных магистральными инженерными сетями и социальной инфраструктурой. Проект согласован с уполномоченными органами, не противоречит законодательству и не потребует дополнительных расходов из бюджета", – сказал Ахметов.

По его словам, поправки также не создадут дополнительных административных барьеров для бизнеса.

14 августа 2026 года Алтынбек Ахметов объяснил, для чего предлагается изменить границы пяти районов столицы.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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