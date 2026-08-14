Еще один район Астаны хотят подключить к газу

Руководитель столичного Управления энергетики Адиль Кынатов на заседании маслихата 14 августа 2026 года рассказал, что даст газификация одного из районов Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Кынатов сообщил, что одним из актуальных вопросов остается газификация ЖМ "Ондирис", расположенного в районе "Байконыр". По его словам, на территории жилого массива проживают порядка 40 тыс. человек.

"Здесь очень много частных домов. Зимой их отопление осуществляется преимущественно углем, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и способствует увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в районе "Байконур" и в целом в городе. В этой связи предлагается провести комплексную газификацию данного района", – сказал спикер.

В рамках инвестпроекта планируется создание газораспределительной инфраструктуры с возможностью подключения 2120 потенциальных абонентов. Проектом планируется охватить порядка 85 улиц жилого массива.

"Предусматривается строительство "под ключ". Это будут полностью бюджетные деньги и, соответственно, поднятия тарифа на газ не будет. До конца года мы разработаем проект и в следующем году приступим к реализации проекта. Как только мы газифицируем полностью ЖМ "Ондирис", у нас будет 100% показатель по газификации", – резюмировал Адиль Кынатов.

14 августа 2026 года руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Алтынбек Ахметов объяснил, для чего предлагается изменить границы пяти районов столицы.