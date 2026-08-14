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Общество

Синхронные публикации и бот-сети – Центр по борьбе с дезинформацией выявил признаки информационных атак

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 17:18 Фото: unsplash
Центр по борьбе с дезинформацией JAQ.OrtCom 14 августа 2026 года предупредил, что в преддверии выборов в Курултай в информационном пространстве фиксируется массовое распространение недостоверных сведений, фейков и провокационных материалов, сообщает Zakon.kz.

Так, наблюдается системное применение технологий информационного влияния.

"На первом этапе конструируется провокационный повод, затем он публикуется на анонимных площадках, после чего одномоментно распространяется бот-сетями. Это позволяет создать искусственный эффект массовости и сымитировать широкий общественный резонанс", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что о централизованном и организованном характере свидетельствует синхронный выход публикаций с идентичными тезисами и визуальным оформлением. В дальнейшем эти сообщения массово тиражируются на различных платформах.

Основными каналами распространения выступают анонимные Telegram-каналы, сообщества в социальных сетях и "сетки" взаимосвязанных бот-аккаунтов. В ряде случаев прослеживаются явные признаки скоординированной работы из-за рубежа.

"В фокусе внимания организаторов и исполнителей подобных кампаний находятся наиболее значимые для общества темы – избирательный процесс, внешняя политика и социально-экономические вопросы. Значительная часть такого контента генерируется с помощью технологии ИИ. Создаются и затем широко распространяются дипфейки – поддельные, но реалистичные аудио-, фото- и видеоматериалы", – сообщили в JAQ.OrtCom.

Цель таких действий – дискредитация государственных институтов и официальных лиц, подрыв доверия к институтам власти и искусственное создание социальной напряженности.

Центр ранее предупреждал о возможной активизации информационно-манипулятивных кампаний по мере приближения выборов в Курултай. В условиях электорального периода такие атаки нацелены на снижение доверия граждан к избирательному процессу. Их задача – спровоцировать тревожность в обществе и перевести конструктивный диалог в русло взаимных обвинений и открытой конфронтации.

В целом за период электоральной кампании зафиксировано порядка 15 серий информационных вбросов, распространенных на более чем 200 анонимных и деструктивных аккаунтах социальных платформ, сайтах и других ресурсов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, манипулятивной информации, подделок документов, дипфейков с использованием образов казахстанских и зарубежных селебрити, а также руководителей государственных органов.

"С целью их нейтрализации подготовлено и опубликовано 44 материала – видеоролики, инструкции, обучающие постеры, посты по опровержению, просвещению и развенчанию наиболее распространенных и повторяющихся мифов вокруг электоральной кампании".JAQ.OrtCom

Центр призывает казахстанцев критически относиться к информации из анонимных источников, особенно к публикациям эмоционально-провокационного характера. Одновременное появление одного и того же сообщения на десятках каналов и аккаунтах не является подтверждением его достоверности.

"Проверяйте первоисточник, сопоставляйте информацию с официальными данными и материалами профессиональных СМИ. Не распространяйте сведения, достоверность которых не подтверждена. Не позволяйте анонимным ресурсам, бот-сетям и внешним центрам манипуляций и дезинформации использовать вас для распространения деструктивной информационной повестки", – обратились к казахстанцам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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