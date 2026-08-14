Счастливый билет: конаевец выиграл iPhone в "Сәтті Жұлдыз": теперь на кону кроссовер

Житель Конаева забрал iPhone в Национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз". Мужчина рассказал, как ему улыбнулась фортуна, сообщает Zakon.kz.

Житель Конаева по имени Максим стал владельцем новенького iPhone благодаря лотерее 4/20. Победитель и представить не мог, что обычный рабочий день озарится столь радостным событием.

О своем выигрыше мужчина неожиданно узнал по телефону. Признается: сначала воспринял новость скептически, но после официального подтверждения его переполнили невероятные эмоции – восторгу не было предела.

"Мне позвонили из лотереи, поздравили. Сказали, что я выиграл 17-й iPhone. В первую минуту я не поверил. Потом я поделился этой новостью с близкими. Самой первой я рассказал маме. Она тоже поздравила, порадовалась", – сказал победитель.

К этой победе мужчина шел довольно долго. Он участвует в Национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" около четырех лет, но настолько дорогой приз выиграл впервые.

Максим сам по себе очень скромный, не привык быть в центре внимания, поэтому перед объективом камеры немногословен и сдерживает эмоции.

"Принимаю участие абсолютно во всех лотереях "Сәтті Жұлдыз", наиболее часто покупаю билеты в LOTO6/49, 5/36 и 4/20. Другим участникам хочу пожелать удачи. Верьте, ребята – и все сбудется", – обратился счастливчик к будущим победителям.

В Национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" отмечают, что подобные истории регулярно подтверждают: крупные выигрыши находят своих обладателей в разных регионах страны. Попытать удачу может каждый.

Тем, кто давно хотел обзавестись новым автомобилем, пора попробовать претворить мечту в жизнь. Осуществить заветное желание поможет "Сәтті Жұлдыз".

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