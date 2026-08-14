В Казахстане будут по-новому обучать врачей: что изменится

В Казахстане меняется модель подготовки будущих врачей: интернатура увеличится с 30 до 70 академических кредитов, усилится практическая подготовка, а за врачом-интерном законодательно закрепят наставника и рабочее место, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, будет усилена практическая подготовка будущих врачей.

В Минздраве уточнили, что внедряется новая практико-ориентированная модель медицинского образования, основной акцент которой – усиление клинической подготовки и готовности выпускника к самостоятельной работе.

"Новая модель предусмотрена законом, подписанным главой государства 12 июня 2026 года. Интернатура увеличивается с 30 до 70 академических кредитов и становится полноценным этапом клинической подготовки. Обязательный магистерский компонент исключается из врачебной клинической траектории, а дополнительное учебное время направляется на профильную подготовку и практику", – разъяснил изменения первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

Вместе с тем впервые законодательно закреплен статус врача-интерна. На клинической базе должны быть обеспечены наставник, рабочее место, доступ к медицинским информационным системам и возможность участвовать в оказании медицинской помощи под контролем опытного врача.

Отдельно пересмотрена подготовка врачей общей практики. Увеличивается объем обучения непосредственно в ПМСП, усиливаются амбулаторная педиатрия и практические навыки.

"В 2026 году конкурс в резидентуру впервые проводится через единую цифровую платформу. Распределение грантов осуществляется автоматически по GPA и результатам итоговой государственной аттестации, что позволяет исключить человеческий фактор. Поступающий может выбрать до четырех специальностей, четырех организаций образования и четырех регионов будущего трудоустройства", – отмечается в информации.

Ежегодно из республиканского бюджета выделяется около 2 500 грантов на резидентуру. Дополнительно в текущем году регионами предусмотрено 937 грантов против 721 в 2025 году.

Также планируется развивать образовательно-клинические консорциумы, чтобы часть подготовки резидентов проходила непосредственно в регионах их последующего трудоустройства.

В 2026 году по программам здравоохранения выпущено 16 192 специалиста, из них обязательной отработке подлежат 7610 человек. Предварительно распределен 5951 выпускник, или 78,1%.

"Важно не только направить молодого врача в регион, но и создать условия для его закрепления – жилье, социальную поддержку, рабочее место, наставничество и возможности профессионального развития", – отметил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

Следующий этап реформы — практическая реализация новых требований в вузах, клинических базах и регионах.

5 августа 2026 года стало известно, что Министерство здравоохранения разработало проект изменений в Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре. Проект был размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.