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Общество

Квартиры – чемпионам: в ВКО отметили лучших спортсменов и тренеров

Фото: акимат ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:50 Фото: акимат ВКО
В Восточном Казахстане ко Дню спорта наградили известных атлетов, тренеров и ветеранов отрасли. Среди отмеченных – чемпионы мира и Азии, участники Олимпийских игр и наставники, подготовившие победителей крупнейших международных соревнований.

Церемония прошла в Восточно-Казахстанской областной филармонии. Участников мероприятия поздравил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Глава региона отдельно поблагодарил людей, которые работают со спортсменами и помогают им добиваться результатов.

"В этот знаменательный день особые слова благодарности хотел бы выразить нашим тренерам, наставникам, ветеранам спорта, родителям и всем, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие физической культуры и спорта", – сказал Нурымбет Сактаганов.
Фото: акимат ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:50

Фото: акимат ВКО

Медалью "Еңбек ардагері" Министерства туризма и спорта Республики Казахстан наградили Жанадила Атаева и Владимира Речицкого.

Жанадил Атаев является мастером спорта СССР, заслуженным тренером Республики Казахстан, судьей международной категории и почетным деятелем спорта Республики Казахстан. Владимир Речицкий – мастер спорта КазССР и заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

Фото: акимат ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:50

Фото: акимат ВКО

Фаину Мейрманову за высокие спортивные достижения и вклад в победы региона представили к званию заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по легкой атлетике.

Денежным сертификатом наградили мастера спорта по греко-римской борьбе Темирлана Турдакына. Он является двукратным бронзовым призером молодежного чемпионата мира и чемпионом Азии. Его личный тренер Данияр Абилов также получил денежный сертификат. Старший тренер по греко-римской борьбе подготовил призеров чемпионатов Казахстана, Азии и мира.

Фото: акимат ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:50

Фото: акимат ВКО

Сразу несколько наград получили представители восточноказахстанской школы фехтования. Заслуженный мастер спорта РК Руслан Курбанов стал чемпионом мира 2026 года в командной шпаге, а также победителем и призером Кубков мира 2026 года.

Мастер спорта международного класса Вадим Шарлаимов является чемпионом мира 2026 года по фехтованию в командной шпаге. Кирилл Проходов – мастер спорта международного класса по фехтованию, чемпион мира 2026 года в командном первенстве, чемпион Азии и Казахстана. Им троим вручили сертификаты на квартиры.

Фото: акимат ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:50

Фото: акимат ВКО

Денежные сертификаты за подготовку спортсменов высокого уровня получили тренеры чемпионов Сергей Шабалин, Ксения Вендерских и старший тренер Данияр Абилов.

"Пусть каждый спортивный успех становится поводом для гордости, а любовь к спорту объединяет и вдохновляет наших жителей!" – пожелал аким области.

После награждения состоялась праздничная концертная программа с участием артистов и творческих коллективов Восточного Казахстана.

В итоге награды получили и те, кто завоевывает медали, и те, кто годами объясняет, как именно их завоевывать. Справедливый расклад – спортивные победы сами по себе не случаются.

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Канат Болысбек
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