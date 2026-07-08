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Спорт

В Казахстане создана новая организация "Спортшылар Кеңесі"

Создание Новой Организации, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:44 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
При Министерстве туризма и спорта РК начинает свою деятельность "Совет спортсменов", в состав которого вошли олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, действующие атлеты, а также прославленные ветераны спорта, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, опыт и профессиональная экспертиза членов нового Совета будут направлены на решение актуальных вопросов развития спортивной отрасли и совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

"Спортшылар Кеңесі" станет единой диалоговой площадкой для взаимодействия спортсменов, государственных органов, спортивных федераций и экспертного сообщества по актуальным вопросам развития отечественного спорта.

Деятельность Совета направлена на защиту интересов спортсменов, формирование предложений по развитию отрасли и реализацию государственных инициатив.

Создание "Совета спортсменов" станет важным шагом в укреплении роли самих атлетов в принятии решений, касающихся развития отрасли, а также позволит выстроить эффективный диалог между спортивным сообществом, государством и общественностью.

В состав нового органа включены прославленные казахстанские спортсмены: Ермахан Ибраимов, Серик Сапиев, Ислам Байрамуков, Бахыт Сарсекбаев, Бахтияр Артаев и многие другие.

Между тем уже определились все четвертьфиналисты ЧМ-2026 по футболу.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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