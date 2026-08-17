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Общество

Астана и Шымкент стали местом полицейских рейдов: кого искали и какой результат

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 09:09 Фото: Zakon.kz
В Астане, Шымкенте и области Абай два дня проводили точечные полицейские отработки. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 17 августа 2026 года назвали их цель и результаты, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, цель мероприятий – ранняя профилактика и предупреждение совершения противоправных действий как подростками, так и в отношении них.

"Основной акцент был сделан на выявлении детей, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых, с целью недопущения совершения в отношении них правонарушений. К ответственности привлечены свыше 480 родителей, которые не обеспечили контроль за местонахождением детей в ночное время", – говорится в сообщении.

Еще одной важной целью мероприятия было недопущение фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. За это нарушение привлекли к ответственности 28 предпринимателей.

"Безопасность детей – это общая ответственность. Полиция выполняет свою работу, но не менее важна роль родителей. Родители должны знать, где находится их ребенок, с кем он общается, чем занимается и как проводит свободное время. В свою очередь, полиция продолжит проводить постоянные точечные отработки и принимать все необходимые меры по защите прав детей", – добавили в МВД.

В рамках другого ОПМ стражи порядка выявляли семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В результате помощь получили 1 300 человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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