Астана и Шымкент стали местом полицейских рейдов: кого искали и какой результат

В Астане, Шымкенте и области Абай два дня проводили точечные полицейские отработки. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 17 августа 2026 года назвали их цель и результаты, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, цель мероприятий – ранняя профилактика и предупреждение совершения противоправных действий как подростками, так и в отношении них.

"Основной акцент был сделан на выявлении детей, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых, с целью недопущения совершения в отношении них правонарушений. К ответственности привлечены свыше 480 родителей, которые не обеспечили контроль за местонахождением детей в ночное время", – говорится в сообщении.

Еще одной важной целью мероприятия было недопущение фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. За это нарушение привлекли к ответственности 28 предпринимателей.

"Безопасность детей – это общая ответственность. Полиция выполняет свою работу, но не менее важна роль родителей. Родители должны знать, где находится их ребенок, с кем он общается, чем занимается и как проводит свободное время. В свою очередь, полиция продолжит проводить постоянные точечные отработки и принимать все необходимые меры по защите прав детей", – добавили в МВД.

В рамках другого ОПМ стражи порядка выявляли семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В результате помощь получили 1 300 человек.