В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки: кого и на какие должности назначили

Сегодня, 3 августа 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана состоялись кадровые назначения, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

"Приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова начальником Департамента полиции Северо-Казахстанской области назначен Руслан Назаров... Нового руководителя личному составу департамента представил первый заместитель министра Бауыржан Аленов", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

В ходе встречи были обозначены ключевые задачи, стоящие перед ДП СКО. Руководством МВД определены приоритетные направления:

реализация принципа "Закон и Порядок",

обеспечение общественной безопасности,

защита прав граждан,

профилактика преступности,

повышение доверия населения к полиции.

До нового назначения полковник полиции Руслан Назаров занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД.

"За годы службы он приобрел значительный практический и управленческий опыт, занимая различные руководящие должности в системе органов внутренних дел". Пресс-служба МВД РК

Также сообщается, что ранее Департамент полиции Северо-Казахстанской области возглавлял Абай Жусупов.

"В настоящее время он также приказом министра назначен председателем Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК". Пресс-служба МВД РК

Абай Жусупов родился 2 января 1978 года в Кызылординской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати (2000 год, специальность "экономист"), Казахский гуманитарно-юридический университет (2002 год, специальность "юрист").

С 2003 года по 2011-й работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава в ДВД Алматы. Затем занимал такие должности, как начальник ОВД Меркенского района ДВД Жамбылской области (2011-2013), заместитель начальника УБОП ДВД на транспорте (2013-2014), начальник УВД Экибастуза ДВД Павлодарской области (2014-2018), начальник УВД района Алматы ДВД Астаны (02.2018-12.2018), первый заместитель Департамента полиции Туркестанской области (2018-2020), начальник Департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК (03.2020-01.2022), начальник ДП Актюбинской области (01.2022-01.2026).

На должность начальника ДП СКО был назначен в январе 2026 года.

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