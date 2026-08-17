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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В понедельник неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют южную столицу Казахстана. В связи с этим жителей Алматы призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":

"17 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 09:21
Опубликовано штормовое предупреждение на 17 августа

16 августа 2026 года неблагоприятные метеоусловия прогнозировались в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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