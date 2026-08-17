"Казгидромет" предупредил жителей Алматы

В понедельник неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют южную столицу Казахстана. В связи с этим жителей Алматы призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":

"17 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 17 августа

16 августа 2026 года неблагоприятные метеоусловия прогнозировались в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.