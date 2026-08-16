Опубликовано штормовое предупреждение на 17 августа

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 17 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На севере и востоке области Улытау ожидаются порывы ветра 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются порывы ветра 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере области – туман. На западе, севере и юго-востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Караганде днем ожидаются порывы ветра 15 м/с.

В Астане днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе и севере – дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. На западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Кокшетау днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере, юге и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+36°C. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке и в центре – высокая. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. На западе и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке и юге области Абай ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем на севере, востоке и юге – 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре – чрезвычайная. В Семее ожидаются дождь и гроза, днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке – временами сильный дождь, град и шквал. На севере, востоке и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал, порывы ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге области – высокая. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке и в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Днем на севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и северо-западе области – высокая. В Уральске днем ожидаются небольшой дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. На западе, севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем временами до 25 м/с. На западе и юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза и град, ночью и утром – туман. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, на западе – сильный дождь, днем – град и шквал. На западе, севере и в центре области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Павлодаре ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на севере и северо-востоке ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере области – туман. Днем на западе и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 августа.