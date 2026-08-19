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Общество

Не только Алматы и Атырау: "Казгидромет" предупредил жителей еще трех городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 09:24 Фото: pexels
Алматы и еще четыре города Казахстана сегодня накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет":

"19 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и ночью – в Атырау, Актобе, Усть-Каменогорске, Кокшетау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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18 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались днем в Алматы и ночью – в Атырау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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