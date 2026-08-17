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Общество

Забудьте фразу "пошел в горы": спасатели обратились к жителям Алматы и туристам

алматинский спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 12:48 Фото: РСК Алматы
Каждый день, а иногда по 3-4 раза в сутки выезжают в горы спасательные бригады Алматы. Как избежать опасной ситуации в походе, 17 августа 2026 года рассказал спасатель подразделения РГУ "Республиканская спасательная служба "Барыс" Министерства по ЧС Павел Воскобойников, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, опасными следует считать все маршруты, которые предполагают восхождение на вершины. Туристы могут столкнуться с камнепадами, ледниками, резкими перепадами температуры и сложными участками, для прохождения которых необходимы опыт и специальное снаряжение. Особое внимание спасатель обратил на Медвежье ущелье и Кумбельсу.

"В Медвежьем ущелье находятся три водопада. Для прохождения таких участков может понадобиться специальное снаряжение. Неподготовленным туристам самостоятельно отправляться туда не следует. А ущелье Кумбельсу вообще считается непроходимым", – рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы Павел Воскобойников.

Он подчеркнул, что одна из самых распространенных причин происшествий в горах – переоценка собственных сил. Некоторые туристы после одного похода с гидом считают, что уже достаточно хорошо знают горы, и начинают самостоятельно выбирать более сложные направления. При этом люди не всегда изучают маршрут, учитывают продолжительность светового дня и правильно подбирают экипировку.

"Горы требуют ответственного отношения и серьезной подготовки. Еще до выхода крайне необходимо изучить маршрут и сообщить родственникам или друзьям точное направление движения. Фразы "пошел в горы" недостаточно: нам, спасателям, необходимо знать хотя бы название ущелья и предполагаемую конечную точку", – отметил спикер.

При наличии геолокации продолжительность поисковой операции может сократиться примерно вдвое. Если координаты неизвестны, спасателям приходится прочесывать значительную территорию, а в отдельных случаях привлекать кинологический расчет со специально обученной собакой.

Павел Воскобойников также посоветовал брать с собой два телефона или запасную батарею, а маршрут иметь не только в электронном, но и в бумажном виде. Одну копию карты желательно оставить родственникам. Еще одно важное правило касается времени возвращения.

"Если до обеда вы не дошли до места, до которого планировали добраться, разворачивайтесь на 180 градусов и идите назад. С наступлением темноты можно потерять тропу и сбиться с дороги", – сказал спасатель.

Особое внимание необходимо уделять экипировке. Для полноценного похода лучше выбирать ботинки, которые закрывают и фиксируют щиколотку. Горные кроссовки больше подходят для трейлраннинга, но могут не защитить голеностоп при падении или неудачном шаге.

Даже в жаркую погоду специалисты рекомендуют брать длинные брюки, закрытую одежду, куртку и головной убор. Это поможет защититься от активного солнца, колючих растений, клещей, насекомых и резкого похолодания.

Погода в горах может измениться за несколько минут. После появления туч и усиления ветра температура способна снизиться примерно на 10 градусов, поэтому куртка необходима даже летом.

Отдельно спикер обратился к родителям подростков. По его наблюдениям, в горы самостоятельно все чаще отправляются несовершеннолетние в возрасте 14-16 лет. Родители должны знать их маршрут, время возвращения и постоянно оставаться с ними на связи.

Не рекомендуется брать на сложные горные маршруты грудных детей и домашних животных. Маленький ребенок может быстро перегреться или переохладиться из-за резкой смены погоды. Домашние животные, в свою очередь, способны потревожить диких животных и птиц, для которых горы являются естественной средой обитания и размножения.

Спасатель напомнил: гор не нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Заранее изученный маршрут, подходящая одежда и обувь, запас связи, информация, оставленная близким, и умение вовремя повернуть назад значительно снижают риск того, что обычный отдых закончится поисково-спасательной операцией.

16 августа из Кыргызстана пришли печальные вести: на пике Курумды спасатели обнаружили тела пропавших альпинистов из Беларуси и Литвы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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