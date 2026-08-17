Учеников начальных классов начнут оценивать по всем предметам
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова 17 августа 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) анонсировала значимое изменение в оценивании знаний учеников начальных классов, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, результаты обучения будут оцениваться по всем предметам.
"По предметам "Цифровая грамотность и искусственный интеллект", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться ежедневное формативное оценивание, а промежуточное оценивание – один раз в четверть. Оценивание будет проводиться с учетом специфики каждого предмета посредством практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ", – сказала Акпарова.
Она также сообщила, что четвертная оценка будет выставляться автоматически.
Она будет формироваться следующим образом:
- 50 процентов – результаты формативного оценивания;
- 50 процентов – результаты промежуточного оценивания.
"Таким образом, четвертная оценка будет в равной степени учитывать ежедневные усилия ребенка в течение четверти и результаты, показанные им по завершении отдельных разделов учебной программы", – добавила вице-министр.
О других изменениях в оценивании знаний учеников начальных классов читайте в материале.
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