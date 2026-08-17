Учеников начальных классов начнут оценивать по всем предметам

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова 17 августа 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) анонсировала значимое изменение в оценивании знаний учеников начальных классов, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, результаты обучения будут оцениваться по всем предметам.

"По предметам "Цифровая грамотность и искусственный интеллект", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться ежедневное формативное оценивание, а промежуточное оценивание – один раз в четверть. Оценивание будет проводиться с учетом специфики каждого предмета посредством практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ", – сказала Акпарова.

Она также сообщила, что четвертная оценка будет выставляться автоматически.

Она будет формироваться следующим образом:

50 процентов – результаты формативного оценивания;

50 процентов – результаты промежуточного оценивания.

"Таким образом, четвертная оценка будет в равной степени учитывать ежедневные усилия ребенка в течение четверти и результаты, показанные им по завершении отдельных разделов учебной программы", – добавила вице-министр.

О других изменениях в оценивании знаний учеников начальных классов читайте в материале.