В Казахстане по-новому будут оценивать знания школьников – что изменится

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 17 августа 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказала об основных изменениях в оценивании знаний школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, новый порядок предусматривает формативное и промежуточное оценивание.

"Формативное оценивание сохраняется, а его доля увеличивается. Его доля в итоговой оценке за четверть возрастет с прежних 25 до 50 процентов. Это позволит в большей степени учитывать ежедневные усилия ребенка и его учебные достижения в течение четверти. Формативное оценивание будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов. 10 баллов не будут выставляться за выполнение одного задания или за один этап урока. Ранее оценка могла выставляться непосредственно за домашнюю работу или хорошо выполненное отдельное задание. Теперь она будет определяться по совокупному результату заданий, выполненных ребенком на разных этапах урока", – сказала Акпарова.

Теперь в течение четверти педагог будет оценивать каждого ученика по каждому предмету не менее чем на 30 процентах проведенных уроков.

"Например, если за четверть по предмету проведено 30 уроков, каждый ученик должен получить формативный балл как минимум на 9 уроках. Это минимальная частота оценивания. Педагог может оценивать ученика и чаще. Это требование позволит систематически отслеживать прогресс ребенка в освоении знаний и объективно оценивать его ежедневные усилия. Еще одно изменение – вводится промежуточное оценивание. Промежуточное оценивание проводится после завершения каждого раздела и является итоговой работой по данному разделу. Количество промежуточных оцениваний будет зависеть от количества разделов в учебной программе. Например, если за четверть завершены три раздела, будет проведено три промежуточных оценивания", – отметила вице-министр.

Максимальный балл за промежуточное оценивание установлен следующим образом:

во 2-м классе – до 12 баллов;

в 3-м классе – до 14 баллов;

в 4-м классе – до 16 баллов.

Конкретный максимальный балл определяется в зависимости от количества, содержания и уровня сложности заданий.

Кроме того, четвертное суммативное оценивание проводиться не будет.

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