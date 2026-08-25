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Общество

В Казахстане учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:35 Фото: Zakon.kz
В Казахстане пересмотрели подходы к оцениванию в начальных классах. Об этом 25 августа 2026 года рассказала первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что основанием для этого стали обращения родителей, предложения педагогов и практический опыт, результаты мониторинга учебных достижений обучающихся, а также выводы отечественных и международных исследований.

По словам Шынар Акпаровой, система критериального оценивания сохраняется. В соответствии с этим с 1 сентября текущего года во 2-4-х классах будут внедрены обновленные подходы к оцениванию.

"В первом классе оценки не выставляются. В обновленном порядке формативное оценивание сохраняется, при этом его роль будет усилена. Для определения результатов освоения учебных разделов вводится промежуточное оценивание. Прежде всего, увеличится доля формативного оценивания в четвертной оценке. Формативное оценивание, как и прежде, будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов. Уточняется только подход к выставлению баллов", – сказала первый вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.
СЦК, пресс-конференция, МП РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:35

Фото: gov.kz

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана утвердило Комплексный план по широкому внедрению ИИ в школах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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