Что будет, если ученик придет в школу не в той форме
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 17 августа 2026 года рассказала, могут ли ребенка не допускать к урокам за то, что он нарушил требования к школьной форме, передает корреспондент Zakon.kz.
Шынар Акпарова напомнила, что в соответствии с Законом РК "Об образовании" отвлечение детей от учебного процесса не допускается.
"Ребенок имеет право на получение качественного образования. Поэтому нельзя не впускать ребенка в школу", – отметила она.
При этом первый вице-министр просвещения напомнила об ответственности родителей.
"Есть статья 47 данного закона касательно обучающихся. Есть статья 49 касательно родителей – что родители обязаны обеспечивать соблюдение школьной формы, которая была определена организацией образования совместно с родителями и попечительским советом. За нарушение, несоблюдение норм школьной формы тоже предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП (1 МРП в 2026 году равен 4 325 тенге. – Прим. ред.)", – подчеркнула Шынар Акпарова.
Ранее Шынар Акпарова анонсировала значимое изменение в оценивании знаний учеников начальных классов.
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