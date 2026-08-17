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Общество

Требования к школьной форме разъяснили в Минпросвещения

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:47 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 17 августа 2026 года напомнила казахстанцам о требованиях к школьной форме, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в начале августа Министерство просвещения опубликовало требования к школьной форме, где было написано, что головной убор не допускается и что нужно отделять светскость от религиозности. Они поинтересовались, что будет если ребенок или дети все-таки придут в школу в религиозной одежде.

"Есть определенные требования, есть приказы Министерства просвещения, определены общие требования к обязательной школьной форме. Это приказ №26 – там все требования определены. То есть в стенах организации образования не допускается нахождение в головных уборах – за это предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", – подчеркнула Шынар Акпарова.

По ее словам, социальный педагог, администрация школы и классные руководители проводят разъяснительную работу.

"При зачислении ребенка в школу родителя ознакомляют с Уставом организации образования, то есть родители обязаны соблюдать требования, установленные Уставом организации образования. Также они заключают договор между школой и родителями, где прописано, что они обязаны соблюдать требования, установленные законом "Об образовании" и Уставом организации образования. Если ребенок все-таки будет нарушать данное требование, за это будут нести ответственность родители или иные законные представители ребенка", – подчеркнула вице-министр.

7 августа 2026 года в пресс-службе Министерства просвещения, подробно объясняя требования к школьной форме, подчеркнули, что в соответствии с новой Конституцией РК "религия отделена от государства, а система обучения и воспитания в организациях образования носит светский характер".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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