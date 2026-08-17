Диктанты, изложения и сочинения могут вернуть в школы Казахстана для контроля знаний

Педагог-мастер школы инновационного типа имени Ахмета Байтурсынулы Жанара Жаксылыкова на брифинге в СЦК 17 августа 2026 года рассказала о том, что изменится в контроле знаний учеников начальных классов, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанара Жаксылыкова сообщила, что в первую очередь в школы могут вернуться диктанты с грамматическими заданиями. По ее словам, эта форма среза знаний поможет оценить грамотность и владение детьми языковых норм.

"Сочинение и изложение помогут определить, насколько ученик понимает текст, понимает его содержание и умеет самостоятельно сформировать высказывание в письменной форме. Особое значение также имеют исследовательские и проектные задания, которые может предлагать ученикам учитель. Они развивают навыки анализировать информацию, сравнивать, делать выводы, обосновывать решения и представить результат своего труда", – пояснила она.

Вернется, по словам спикера, контрольная работа по математике. Особое внимание будет уделяться и развитию каллиграфических навыков у детей. Об этом долгое время просили сами педагоги.

"Все эти виды заданий будут способствовать развитию функциональной грамотности, критического мышления, поскольку требуют не только воспроизведения заданий, но и их понимания, применения, анализа и обоснования своей позиции", – резюмировала Жанара Жаксылыкова.

Ранее первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова анонсировала значимое изменение в оценивании знаний учеников начальных классов.