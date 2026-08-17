Как будут оценивать знания первоклашек в Казахстане

Педагог-мастер школы инновационного типа имени Ахмета Байтурсынулы Жанара Жаксылыкова на брифинге в СЦК 17 августа 2026 года рассказала, могут ли изменить правила оценки знаний для учеников первого класса, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанара Жаксылыкова отметила, что в случае введения новой системы оценивания знаний учеников начальных классов, учащиеся первого класса оцениваться не будут.

"У них есть специально отведенный период – период обучения в первом классе, когда они получают навыки и умения. Начиная со второго класса они будут подвергаться оцениванию. Из практики работы – каждый учитель в зависимости от потребности класса видит, какие формы поощрения, какие формы мотивации наиболее приемлемы для его учеников. Если он будет выбирать "смайлики" и ученики будут отвечать ему, то это прекрасно", – отметила она.

Учителя также могут использовать наклейки, соревновательную систему или приложения – все это поможет ученикам видеть свои результаты и осуществлять обратную связь с родителями.

"Дети, родители и учителя будут видеть, над чем нужно им поработать и как работает ученик в рамках класса", – сообщила педагог.

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова добавила, что нет необходимости и менять подходы для присуждения знака "Алтын белгі".

"При присуждении этого знака оценки за первый класс не оцениваются. Это не учитывается. При присуждении знака учитываются оценки со 2-го по 11-й классы", – пояснила вице-министр.

Ранее Шынар Акпарова анонсировала значимое изменение в оценивании знаний учеников начальных классов.