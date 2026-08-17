Обязан ли первоклассник уметь читать и писать, рассказали в Минпросвещения

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 17 августа 2026 года рассказала, насколько законно проводить тесты для зачисления детей в первый класс, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынар Акпарова отметила, что прием в первый классс осуществляется независимо от развития и подготовки детей. "Проведение вступительных экзаменов либо тестирование при приеме в первый класс не допускается. Поэтому посещение платных подготовительных курсов является исключительно выбором родителей и не может быть обязательным условием для поступления в школу", – сказала вице-министр. Ранее Шынар Акпарова рассказала, могут ли ребенка не допускать к урокам за то, что он нарушил требования к школьной форме.

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