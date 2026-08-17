Важно для водителей Алматы: как с 17 августа можно бесплатно парковаться на платных парковках

Жители Алматы с 17 августа 2026 года могут бесплатно парковать свои автомобили на коммунальных платных стоянках, но при определенных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении транспорта города, с сегодняшнего дня в силу вступают новые правила. Жильцы многоэтажек смогут парковаться на коммунальных платных стоянках совершенно бесплатно.

Главное условие – одна машина на одну квартиру. Выбрать можно одну платно-коммунальную парковку в радиусе 500 метров от дома.

"Конкретное место за вами не закрепят, но при наличии свободных платить за стоянку не придется", – пояснили в управлении.

Подать заявку можно 17 августа через сайт "Алматы паркинг" или платформу eOtinish.

Кроме того, согласно новым правилам, от платы за пользование парковочными местами коммунальных платных парковок освобождаются следующие собственники транспортных средств:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны труда;

2) лица с инвалидностью первой или второй группы, законные представители ребенка с инвалидностью;

3) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I или II степени;

4) граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

5) владельцы электромобилей.

Казахстанцам ранее дали совет, что делать, если на стоянке поцарапали вашу машину, которая была некорректно припаркована.