Такое увидишь не каждый день: редкие кадры сняли в Чарыне
Соответствующая публикация появилась в Instagram комитета сегодня, 18 августа 2026 года.
"Фотоловушка, установленная на территории Чарынского государственного национального природного парка, запечатлела особенный момент – в объектив попали джейраны, занесенные в Красную книгу Казахстана", – следует из описания скрытых кадров.
Как напомнили в ведомстве, джейран – один из охраняемых представителей животного мира нашей страны.
"Поэтому возможность наблюдать этих животных в естественной среде представляет особую ценность для специалистов и позволяет нам заглянуть в скрытую от человеческих глаз жизнь дикой природы".Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК
Отмечается, что фотоловушки работают без присутствия человека и позволяют наблюдать за животными, не вмешиваясь в их естественное поведение.
Такие кадры помогают специалистам следить за жизнью диких животных и изучать состояние природной территории.
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Самое ценное в этих кадрах, как пояснили в ведомстве, – их естественность. Никакой постановки: джейраны свободно передвигаются в своей среде обитания, а камера лишь на мгновение становится незаметным свидетелем их жизни.
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Дикая природа продолжает жить, даже когда мы ее не видим. А фотоловушки позволяют нам на мгновение заглянуть в этот скрытый мир.
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