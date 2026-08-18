Дефицит мест в общежитиях: куда могут обратиться за поддержкой студенты Алматы

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 18 августа 2026 года высказался о нехватке мест в студенческих общежитиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что дефицит мест в общежитиях сохраняется в Алматы, где не хватает 5 176 мест. По его словам, в случае возникновения реальной проблемы с жильем для временного размещения студентов функционирует кризисный центр.

"Центр организован на базе ALT University имени М. Тынышпаева. Здесь предусмотрено 50 мест. В прошлом году в кризисном центре временно разместились 55 студентов, после чего они были переведены в постоянные общежития", – пояснил Саясат Нурбек.

В Алматы в этом году введено в эксплуатацию современное общежитие Международной образовательной корпорации на 339 мест.

В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию семи общежитий. До конца года планируется ввести еще 11 общежитий.

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