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Общество

О смелом эксперименте в сфере высшего образования рассказал глава Миннауки

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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, будет ли меняться формат обучения в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, процесс уже запущен.

"Он меняется, мы экспериментируем. Буквально в сентябре запустится первый университет – Казахский исследовательский институт ИИ, где вся логика учебного процесса уже идет со встроенными алгоритмами. Вся платформа, обучение, индивидуализация обучения, персонализация обучения будет построена на таком сложном алгоритме. Это очень смелый эксперимент, немного стран идут в этом направлении – США, Китай сильно экспериментируют, теперь и мы", – сказал Саясат Нурбек.

Он пообещал, что министерство проведет уже в сентябре отдельную презентацию по данному вопросу.

"Всех приглашаем посмотреть некую новую экспериментальную модель организации высшего образования, где процессами базовыми управляют алгоритмы. И нагрузка, индивидуальная нагрузка студента в соответствии с его интересами максимально будет организована. Очень большие надежды у нас на такие форматы. Есть у нас форматы с зарубежными университетами, где мы разные приглашаем университеты в Казахстан, смотрим, как они выстраивают учебный процесс и исследовательские процессы. У них учимся. Поэтому сейчас достаточно много экспериментов, мы тоже не боимся экспериментировать", – объяснил Саясат Нурбек.

Ранее мы писали, что продолжительность обучения в вузах будет сокращаться.

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Азамат Сыздыкбаев
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