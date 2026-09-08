Вопрос перехода на латиницу прокомментировали в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования 8 августа 2026 года прокомментировали вопрос перехода на латиницу, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что эта работа продолжается.

"В данный момент нами совершенствуются проект алфавита и правила орфографии на основе латинской графики. До утверждения указанных проектов соответствующими НПА применение латинской графики в различных вариантах является необоснованным. По данному вопросу проводятся работы соответствующими организациями", – сказала заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Эльмира Асан.

При этом сроки перехода пока не определены.

"Конкретных сроков по доработке алфавита нет, но работа совершенствуется. Дедлайнов тоже пока нет. До конкретного поручения правительства", – добавила Асан.

О том, как разрабатывали казахский алфавит на латинице, читайте в материале.