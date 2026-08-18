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Общество

Профосмотр выявил заболевания у 242 тысяч казахстанских детей

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:28 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о состоянии казахстанских детей перед началом нового учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, профосмотр прошли уже более 2 млн детей.

"В первом полугодии 2026 года профилактический осмотр прошли 2,3 млн детей, или 52% от годового плана. Остальные дети пройдут обследование до конца года. По результатам осмотров заболевания выявлены у 11%, или у 242 тысяч детей", – сказала Альназарова.

Она отметила, что, по данным и оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости среди детей составляет от 15% до 25%.

"В структуре выявленных заболеваний преобладают кариес, анемия и миопия. 36% детей с выявленными патологиями, подлежащих динамическому наблюдению, взяты на контроль", – заверила глава Минздрава.

О том, сколько детей пойдут в первый класс, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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