Профосмотр выявил заболевания у 242 тысяч казахстанских детей

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о состоянии казахстанских детей перед началом нового учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, профосмотр прошли уже более 2 млн детей.

"В первом полугодии 2026 года профилактический осмотр прошли 2,3 млн детей, или 52% от годового плана. Остальные дети пройдут обследование до конца года. По результатам осмотров заболевания выявлены у 11%, или у 242 тысяч детей", – сказала Альназарова.

Она отметила, что, по данным и оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости среди детей составляет от 15% до 25%.

"В структуре выявленных заболеваний преобладают кариес, анемия и миопия. 36% детей с выявленными патологиями, подлежащих динамическому наблюдению, взяты на контроль", – заверила глава Минздрава.

О том, сколько детей пойдут в первый класс, читайте в материале.