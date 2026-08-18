Более 8 тысяч предписаний от Минздрава получили школы и медпункты

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о проведенных проверках объектов с государственным финансированием, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с 1 февраля текущего года для объектов, предназначенных для детей и финансируемых из государственного бюджета, введен особый порядок государственного контроля.

"Новый порядок позволит усилить контроль за безопасностью таких объектов, в том числе проводить мониторинговые посещения и внезапные проверки. В июне текущего года в рамках мониторинга готовности к новому учебному году были охвачены 99% школ, 96% медицинских пунктов и 99,2% школ-интернатов. По итогам выдано 8 400 предписаний об устранении выявленных нарушений и принято 287 мер оперативного реагирования", – сказала Альназарова.

Среди них 247 мер – о запрете деятельности, в том числе 240 – в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения и 7 – в связи с размещением школ в зданиях, находящихся в аварийном состоянии. 40 мер касалось приостановления деятельности в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием зданий, неисправностью инженерных коммуникаций и отсутствием необходимых условий для безопасной эксплуатации объектов.

К августу было исполнено 82,8% выданных предписаний.

Ранее мы писали, что акимов попросили взять на личный контроль качество профилактических осмотров в школах.