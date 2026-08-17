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Общество

Резкое похолодание и заморозки обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент – прогноз погоды на сентябрь 2026 года

заморозки, ветка, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:43 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на сентябрь 2026 года. Из него следует, что три крупнейших мегаполиса страны в первый месяц осени ждут резкое похолодание, заморозки и дожди, сообщает Zakon.kz.

Консультативный прогноз погоды по Астане

Средняя за месяц температура воздуха в Астане ожидается +12,2°С, что около нормы (норма: +12,6°С):

  • В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +15...+20°С до +1...+6°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем – от +27...+32°С до +13...+18°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем – до +17...+22°С.
  • Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +10...+15°С, днем – до +22...+27°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем – до +13...+18°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем – до +20...+25°С.
  • В начале третьей декады предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем – до +6...+11°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем – до +11...+16°С.

По данным синоптиков, количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма – 21 мм).

Дожди, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с ожидаются в начале и в середине первой, в середине второй, в начале третьей декады. Туман вероятен в конце второй и третьей декады. Град прогнозируется в середине второй, а также в начале третьей декады. Шквал – в начале третьей декады.

Консультативный прогноз погоды по Алматы

Средняя за месяц температура воздуха в Алматы ожидается +17,5°С, что около нормы (норма: +18°С):

  • В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +14...+19°С до +4...+9°С, днем – от +26...+31°С до +16...+21°С.
  • Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем – до +22...+27°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +3...+8°С, днем – до +15...+20°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.
  • В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +8...+13°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С, днем – от +20...+25°С до +12...+17°С.

Количество осадков за месяц, по данным "Казгидромета", ожидается около нормы (норма – 28 мм).

Кратковременные дожди, ветер 5-10, порывы 15 м/с ожидаются в середине первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декады. Шквал прогнозируется в начале второй декады. Гроза – в начале и в середине первой, в середине второй декады. Туман вероятен в конце второй декады.

Консультативный прогноз погоды по Шымкенту

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +19,8°С, что около нормы (норма: +20,2°С):

  • В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +19...+24°С до +9...+14°С, днем – от +31...+36°С до +24...+29°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.
  • Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +14...+19°С, днем – до +26...+31°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, днем – до +21...+26°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.
  • В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +10...+15°С до +4...+9°С, днем – от +22...+27°С до +20...+25°С.

Как уточнили метеорологи, количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма – 9 мм).

Кратковременные дожди ожидаются в начале первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декады. Гроза – в начале первой, а также во второй декадах. Ветер 5-10, порывы 15 м/с ожидаются часто в течение месяца.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" подчеркнули, что:

"Консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами".

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили бюллетень погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в девяти регионах Казахстана, температура воздуха выше нормы на 1°С – в трех областях страны. Также в 13 регионах РК ожидаются заморозки -6°С.

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Также синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на предстоящие три дня. Из него следовало, что 18, 19 и 20 августа по стране ожидаются долгожданный спад жары и сильные дожди. При этом аномальные +41°C прогнозируются в одном из регионов республики.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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